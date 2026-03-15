Istoria se învață și la hotel

Florin Senciuc este un sucevean stabilit de peste 25 de ani în Statele Unite ale Americii, care bate această țară în lung și în lat datorită serviciului (distribuie aparatură medicală), despre ultimul hotel în care a stat, hotel care l-a impresionat:

”Săptămîna asta (2-6 martie – n.r.) am ieșit mai ieftin la capitolul kilometri. Am făcut în jur de vreo 2.600 de kilometri și ăștia i-am făcut în trei zile jumătate. Și, din fericire, acum mă aflu acasă. Am fost în Indianapolis, prima oprire a fost la nord de Washington DC, la vreo oră jumătate de Washington DC.

După aia am mers foarte rapid în Bronx, New York, chiar Bronx, Bronx, New York. Și apoi am stat, în prima noapte, am stat în New Haven, în Connecticut, după care am fost la destinația maximă, în statul Maine, într-o rezervație de indieni, ceea ce foarte rar mi se întîmplă. Am stat peste noapte în Albany, New York, capitala statului New York, și apoi am venit direct acasă și uite că așa am bătut partea de est a SUA în trei zile și jumătate, patru zile.

Referitor la hotelul în care am stat, am rămas fără cuvinte o perioadă scurtă de timp. Să dau un pic de context. Datorită muncii pe care eu depun la firma asta de aparatură medicală, eu sînt pe drum începînd de luni pînă vineri. Asta în marea majoritate a cazurilor. Și, stînd în jur de 120-140 de zile pe an la hotel, văd cam toate tipurile de hoteluri și fac precizarea că stau numai și numai în cadrul lanțului hotelier Hilton. Și, de la nivelul de intrare, entry level, cum zic americanii, la hotel gen Spark, gen Hampton Inn, pînă la astea mai fițoase, că le mai prind cîteodată, Waldorf Astoria, care e cel mai de sus, și Conrad, Drake Hotel din Chicago, mă rog. Vreau să spun că în top 3 tocmai am inclus hotelul Marcel, n-are nicio legătură cu Ciolacu, cu personajul politic, hotelul Marcel, din orașul New Haven, Connecticut, oraș care găzduiește și celebra Universitate Yale. Am rămas literalmente fără cuvinte vreun minut și ceva, două minute, cînd mi-a dat domnul de la recepție, cînd am făcut check-in-ul să iau camera în primire, mi-a dat cartela de acces în cameră și era din lemn. Și am zis, poate n-am pipăit eu bine, nu m-am uitat bine, dar era din lemn.

Hotelul respectiv este destul de ciudățel ca arhitectură. În holul hotelului, dimineața, cînd m-am dus și am luat micul dejun, foarte rar se întîmplă să ai o biografie a personalităților din orașul respectiv. În schimb cu domnul Marcel era. Cine este acest Marcel, acest domn Marcel? Acest domn Marcel Breuer este de origine din Ungaria și este unul din faimoșii arhitecți ai Statelor Unite din anii ’40-’50. El este unul dintre cei care au făcut școala Bauhaus de arhitectură, un curent foarte faimos. Eu am citit cîteva chestii și, într-adevăr, reprezintă ceva foarte interesant, deși nu sînt în domeniu, evident, dar e un curent provenit din Germania și o chestie foarte, foarte frumoasă. Și este și creatorul Muzeului de Artă din New York, printre altele, el a influențat, de exemplu, a mentorat și a creat acea piramidă de sticlă de la Muzeul Louvre din Paris, printre altele. Era acolo scris, era pusă și fotografia lui. El a construit și hotelul ăsta. El a fost, o chestie foarte interesantă, invitat, provocat, după o discuție avută cu primarul orașului New Haven de la vremea respectivă să aducă o contribuție la arhitectură, să pună ceva în aplicare. El și un grup de 4-5 arhitecți au construit una, alta în New Haven, au refăcut orașul, să zicem așa, și, printre altele, au construit clădirea respectivă, care inițial era sediul central al companiei Pirelli. După aia s-au retras, clădirea a rămas cîțiva ani nefolosită și, după aia, cineva a intervenit și a făcut hotelul, și i-a dat numele arhitectului. O chestie extraordinară, adică mi-a rămas gîndul acolo. Camera era aproximativ 270 de dolari, undeva la 255-270. Dar eu am luat-o cu rată de angajat, ca întotdeauna. Asta-i norocul pentru că lucrez și la Hilton. Acum, la 1 martie, am făcut exact 20 de ani de cînd am început să lucrez în cadrul companiei Hilton, adică la Conrad, Indianapolis. Eu am dat pe cameră 50 de dolari plus taxe”.