Învățătoare, profesoară, inspectoare, directoare

”Dacă noi vorbim de visul american în America, eu spun că se poate și în România. Se poate să începi de jos și cu puțină muncă să ajungi acolo unde îți dorești. Sînt absolventă de liceu pedagogic, profilul pedagogie. Am 33 de ani de vechime efectivă la catedră. Am început ca învățătoare la vîrsta de 19 ani, la țară, la simultan, cu navetă foarte grea. În 1989 nu erau mijloace de transport pentru a face naveta. Era foarte greu și am mers și cu tractorul. Am experiențe în acest sens, însă nu-mi pare rău, pentru că m-au călit. Așa eram noi formați atunci, și cred că e corect așa, să luăm totul gradual. Dacă ne dorim ceva nu avem decît să punem osul la treabă. La o școală din oraș m-am mutat în 1995, prin concurs. Apoi am terminat facultatea și am trecut pe postul de profesor. M-a ajutat foarte mult practica pedagogică din liceu. Pe vremea lui Ceaușescu era efectuată chiar spartan. Am făcut practică la absolut toate formele de învățămînt. Am mers și la nevăzători, pentru că am făcut liceul la Buzău, unde este un liceu pentru nevăzători. Țin minte că ne ducea cu autobuzul la țară să predăm în sistem simultan. Organizarea era una foarte bună și cred că acum revenim, așa cum au revenit și francezii la studiul matematicii. Cred că revenim la acele bune practici care s-au dovedit eficiente într-un anumit sector”. Profesoara Silvia-Corina Nuțu, noua directoare a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” și fost inspector pentru limbi moderne în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava.