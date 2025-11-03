Întîlnirea din aceeași zi

După întîlnirea cu ambasadorul Statului Israel la București, dr. Lior Ben Dor, care a avut loc la Suceava, președintele Gheorghe Șoldan a spus că ”a fost un dialog sincer și constructiv, în urma căruia am descoperit și o frumoasă coincidență: atît eu, cît și domnul ambasador ne-am născut în aceeași zi, pe 18 iunie”.

Băi, băiatule, ce chestie tare! Numai că cei doi s-au născut în ani diferiți. Mie mai tare mi se pare că cei doi s-au întîlnit în aceeași zi, 22 octombrie, și chiar în același an, 2025.

Dr. Lion Ben ambasaDor