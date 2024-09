Întîlnirea caricaturiștilor, după 46 de ani. La Istanbul, un furnicar de 23 de milioane de oameni

”M-a impresionat Istanbulul, mai ales că am revenit după 46 de ani. Mi-am regăsit, cu ajutorul fetei mele și al ginerelui meu, un vechi prieten minunat, un mare caricaturist. Tan Oral îl cheamă. Ne-am bucurat. El e celebru în Turcia, mare de tot, cum era Mihai Stănescu la noi. Adică e un nume important, un om care a dezvoltat, eu știu, ideea de caricatură modernă, nu numai în Turcia, în lume, în general. Ne-am văzut cu bucurie, am stat la un ceai, la o cafea, la o vorbă, de două ori ne-am văzut și ne-am promis să ne revedem.

În Turcia m-a impresionat vacarmul… acel furnicar de 23 de milioane de oameni. Un oraș care este, eu știu, întins, sau cum zic eu, strînge la pieptul lui Marea Marmara, cele două strîmtori, Bosforul și Dardanelele, e o lume din asta în care, cum la noi umblă mașinile prin piață, așa umblă vapoarele prin Marea Marmara. M-au impresionat lanțurile de blocuri de locuințe. E un <heirupism> din ăsta în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Am văzut blocuri cu 30 de etaje, dacă nu și cu 40, în drumul spre aeroport. Aeroportul e din Asia, din partea asiatică a Istanbulului, se cheamă Sahiba. E la vreo 50 de kilometri, cum e distanța între noi și Vama, cam așa am considerat eu, dar pe tot parcursul ăsta sînt insule, insule, insule, insule de blocuri înalte, nu chiar zgîrie nori, dar nu micuțe, adică blocuri evidente, care clar demonstrează unde este cazată populația de 23 de milioane. E cel mai mare oraș din Europa la ora actuală ca urban. Ca aglomerație urbană.

Acum 46 de ani cînd fusesem se dăduse în folosință primul lor pod, care a făcut și mare vîlvă la vremea respectivă. Acum au tunelul sub mare, au încă niște poduri, încă vreo trei poduri au construit. Vreau să spun că am văzut și o moschee nouă, mare de tot, construită de președintele Recep Tayyp Erdogan. Tot în partea asiatică este, se evidențiază frumos în peisaj, așa, o apariție albă, curată, mare, impresionantă.

Muezinul care cîntă din zori pînă noaptea vine și cheamă credincioșii la rugăciune. Ce e interesant este că strigătul muezinului este în limba arabă. Deci, el cîntă versetele Coranului, dar în limba arabă, nu în limba turcă. E foarte interesant lucrul ăsta. Asta e tradiția lor religioasă. Am vizitat și moschei și e curat, lumea nu este agitată.

N-am văzut să staționeze mașini. Chiar dacă mergeau cu 2, 3, 4, 5 kilometri la oră, domnule, înaintau, nu staționau. Și n-am auzit decît într-o singură seară un sunet din ăsta de alarmă de ambulanță. Am zis: <Păi, voi nu știți ce înseamnă Suceava!>. E acea ofertă extraordinară cu tentă orientală, cu misterul ăla oriental… am văzut și muzee, am văzut și clădiri interesante, de exemplu Muzeul Marinei, acum este în reconstrucție. Au scos tunuri din alea care erau pe vase și cum vedeam prin filme cu pirați, printre altele. Am văzut universități, am văzut palate, am fost pe pietonalul lor celebru Istiklal, am mai văzut Taksîmul, Piața Taksîm, de unde au plecat multe mișcări din astea populare. M-am întîlnit cu Tan Oral și cu copiii mei la o celebră cafenea, <Ara Cafe>, Ara fiind nume armean, un celebru fotograf armean a dat și numele acestei cafenele de fițe, ca să spunem așa. Librării, cărți foarte multe… Nu te plictisești și ai oferte pentru toate pungile. Deci, n-am mîncat în rest, că n-avea sens, eram cu copiii mei, dar m-au dus să-mi arate specificul, <Locante> se cheamă, e cum era la noi cîndva <împinge tava>, dar cu o gamă extraordinar de parfumată, de condimentată de mîncăruri turcești. Am mîncat și ciorba lor de burtă… E o stare aparte. Deci, n-am fost un turist așa cum plecăm de obicei în străinătate, ne înscriem cu grup, cu ghizi… Vedeam ghizi din ăștia pe la centrele de vizitare, pe la monumente, ghizi cu cîte un steag în sus și toți îl urmăreau… am fost relaxat, calm.

Ceea ce e interesant, ai mei stau în partea asiatică și am traversat de multe ori… Cam 20 de minute durează, de exemplu, din Kadiköy, cartierul unde stau ai mei, care e un fel de Montmartre al Istanbulului și în care sînt majoritatea artiștilor, a celor care sînt mai <ciudați>, ca să spunem așa. E un cartier, <Moda> se cheamă, și acolo vezi toată Europa dacă ești atent și toate tendințele moderne”. Maestrul Mihai Pînzaru-PIM.