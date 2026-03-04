Internetul, interzis la Rădăuți

Primarul PNL al Rădăuților, Bogdan Loghin, pare că abia aștepta ca Guvernul să emită Ordonanța de Urgență prin care consiliile locale pot să hotărască interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

Nici bine nu s-a uscat cerneala așternută pe Ordonanță de stiloul premierului PNL, Ilie Bolojan, că Bogdan Loghin a și spus: „Vin în fața rădăuțenilor cu o veste foarte bună. Așa cum am promis pe 22 ianuarie, în ședința de Consiliu Local, am redactat deja prin aparatul propriu din Primărie proiectul de hotărîre prin care interzicem jocurile de noroc pe raza municipiului Rădăuți. Cu alte cuvinte, dacă va trece acest proiect în Consiliul Local, care va trebui să fie votat de consilieri, rădăuțenii se vor bucura să nu mai vadă nici un joc de noroc pe raza municipiului. Este un pas mare, pentru că presiuni sînt și vor fi, dar nu ne vom clădi niciodată dezvoltarea municipiului Rădăuți pe lacrimile îndurerate ale familiilor afectate de această patimă”. Mai grăbit decît Bogdan Loghin a fost primarul PNL din Slatina de Olt, nu din Slatina de Suceava, Mario de Mezzo, care a spus referitor la sălile de jocuri: „Nu le vom muta la marginea orașului, nu le vom reloca, le vom interzice definitiv”. Ce bărbat, ce primar este domnul de Mezzo. Totuși, domnule Loghin, vă comparați dumneavoastră cu domnul de Mezzo? Dumnevoastră sînteți șeful capitalei Republicii Rădăuți, pe cînd Mario de Mezzo este doar șeful capitalei județului Olt.

Domnule Loghin, sălile de jocuri reprezintă o afacere din care se plătesc taxe și impozite, inclusiv către Primăria Rădăuți. Apoi, aceste săli au angajați care plătesc taxe și impozite la Rădăuți și care fac cumpărături de la magazinele din Rădăuți, care și ele plătesc dări locale. Și-apoi, ce faceți cu jocurile de noroc de pe internet, domnule Loghin? Pe alea cum le scoateți în afara orașului? Să nu-mi spuneți că desființați și internetul. Ce fel de capitală de republică ați mai fi? Nici la Teheran nu este interzis internetul.

Bogdan LoghOut