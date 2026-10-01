Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Drum Forestier Limită Parcelă 25, 28, 29” – din cadrul Ocolului Silvic Vama, județul Suceava.

Aceastea sunt lucrări de accesibilizare a fondului forestier, amplasat în extravilanul com. Vama și com. Frumosu.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 și a Ordinului nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificările și completările ulterioare, ca obligaţie în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apă 60/2000/EC.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărirea Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava după data de 06.10.2026.