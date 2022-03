În primul rînd polițist, și după aia ”de frontieră”

„Eu sînt polițist prin formație. Am fost ani de zile în operativ, am fost ani de zile șeful Poliției Județene printr-o conjunctură fericită pe care am înțeles-o. Era nevoie atunci pentru intrarea noastră în Uniunea Europeană să avem competitivitate cu celelalte forțe de poliție din UE. De asemenea, trebuia înființată o structură informativ-operativă la nivelul Poliției de Frontieră și atunci am fost cooptați mai mulți oameni din Poliția Națională. Am fost polițist și rămîn polițist. Acuma nu mă deranjează acest <de frontieră>. Însă, de bază este Poliția. Acum sînt președintele filialei Rădăuți a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, și nu numai. Colaborăm încă activ cu celelalte forțe și ne revendicăm drepturile. Organizăm tot felul de evenimente de socializare. Ne serbăm colegii la ziua aniversară, vom face Ziua Femeii în cadru organizat și pe 11 martie avem din nou întîlnire. (…) Plătim o cotizație modică lunară”. Generalul în rezervă Vasile Moțoc, fost șef al Poliției Județului Suceava și fost adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.