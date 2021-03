Imaginea șifonată încă nu a fost călcată

„Spitalul Județean Suceava este un spital mare, foarte, foarte bine dotat și care cel puțin pînă acum era un spital de prestigiu în România. Eu cînd am ajuns la Spitalul Județean Suceava, în 1981, am ajuns și pentru colectiv. Am găsit un colectiv cu oameni deosebiți, foarte buni profesioniști, și am căutat în toată activitatea mea să mențin acest standard, această ștachetă. Din păcate, după apariția epidemiei de coronavirus și transformarea Spitalului Județean în spital COVID totul s-a năruit. Și nici acum, la aproape un an de la izbucnirea crizei sanitare, Spitalul Județean Suceava nu și-a revenit. Am date certe că, cel puțin în specialitatea mea, și anume la Secția de Chirurgie, sînt mult mai puțini pacienți internați și nu se operează decît urgențe, ceea ce nu e corect, pentru că sînt afecțiuni chirurgicale care nu-s urgențe, dar pot deveni urgențe. Și sînt destul de serioase, iar pacientul trebuie rezolvat. Mai sînt și alte secții care au de suferit. Pacienții, oamenii cu probleme, pleacă în continuare în alte părți. Pleacă la Iași, la Tîrgu Mureș, la Cluj și la București. Eu am legătură cu foarte mulți pacienți din sectorul chirurgical și toți îmi spun să nu-i trimit la spitalul din Suceava. Imaginea spitalului de-aici a rămas șifonată și e păcat să fie așa. Eu tare mult aș vrea ca Spitalul Județean să-și revină pentru că există metode, există soluții de departajare cu sector special COVID și un altul non-COVID. Spitalul Județean Suceava are mari posibilități, are circuite, are dotări, s-au făcut investiții deosebite, și trebuie să reintre într-o stare de normalitate”. Președintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hîncu.