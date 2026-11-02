Frunza vîndută la fier vechi

Corala „Academica-Bucovina” din Cîmpulung Moldovenesc a fost medaliată cu aur la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Corală „A ruginit frunza din vii”, care a fost găzduită de Chișinău. Formația dirijată de profesorul Emil Forfotă a obținut punctajul maxim – 24 de puncte. Felicitări!

Frații noștri de peste Prut au rămas niște romantici. La noi, în schimb, unde-i o fugă continuă după bani, nu se mai gîndește nimeni la frunza ruginită ca la un prilej pentru desfășurarea unui act artistic, iar aceasta e ruptă imediat și vîndută la un centru de colectare a fierului vechi.

Opera de trei pahare