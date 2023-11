Fotbalul sucevean, unde a fost și unde (n-)a ajuns

”În județul Suceava, aproape fiecare oraș sau localitate un pic mai mare avea echipă de liga a treia, începînd cu Siretul, care este cel mai nordic, Vatra Dornei, Crucea, Avîntul Frasin, Explorări Cîmpulung Moldovenesc sau ASA Cîmpulung, Gura Humorului, Gălănești, Fălticeni. În seria I erau atunci 16 echipe și parcă țin minte că 12 erau din județul Suceava. Toate aveau stadioane bune. Acum am văzut că la Cîmpulung se creează un nou proiect. Am înțeles că acolo vor să facă un balon. Cum arată baza sportivă de la Cîmpulung, cred că este una dintre cele mai frumoase baze sportive din județul Suceava în acest moment. S-a refăcut vila aia cu hotel cu tot, tribuna aia s-a văruit, au spart toate construcțiile alea vechi care erau. E o bază sportivă pe care se poate face performanță. Și la Poiana Stampei este o bază sportivă frumoasă. Ei au adus jucători de la Bistrița, joacă la echipa mare, joacă la echipa Larix Dornișoara, și atunci Vatra Dornei suferă din cauza lor, pentru că cei care au mai fost la Vatra Dornei au plecat acolo, la Poiana Stampei. La Cîmpulung nu prea au de unde să ia jucători. Văd că s-a organizat Gura Humorului și are echipă la liga a IV-a și vrea neapărat să promoveze. Anul ăsta am văzut că stau bine la Humor, la Salcea, la Liteni. Numai că degeaba ajungi la baraj dacă te poticnești acolo. La liga a III-a trebuie să aduci jucători care să fie altfel retribuiți, ai nevoie de antrenamente zilnice ca să te prezenți într-un fel, că așa ca să faci două antrenamente pe săptămână și să te duci să te prezinți ca să fii ciuca bătăilor…”. Florin Cristescu este în prezent antrenor pentru copii la Asociația Sportivă Unirea Suceava. În anii `80, Florin Cristescu era căpitanul echipei de fotbal CSM Suceava, care evolua în liga a II-a, iar pentru un an a fost în prima ligă fotbalistică. În prezent, în seria I a Ligii a III-a, din cele numai nouă echipe, trei sînt din județul Suceava: Foresta Suceava, Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni. Nici o echipă din județ nu face parte din primele două eșaloane fotbalistice.