Fotbal și bani. Foarte mulți bani

”Cea mai frumoasă surpriză, extraordinară, de departe pe locul I, este echipa Canadei, echipă căreia nimeni nu-i dădea nici măcar a 18-a șansă și care a reușit să iasă din grupe și a ajuns pînă în semifinale, unde a disputat o partidă pentru locul III cu Uruguay și abia a fost învinsă, după ce Uruguay a egalat în minutele de prelungire prin Suarez și a cîștigat, în final, la penalty.

Americanii au o ligă profesionistă în plină dezvoltare, foarte bună. Ca să ai o echipă de ligă națională, cum ar veni la noi echivalentul, că aici nu se retrogradează, nu există sistemul european, este sistemul lor, american… pentru licență se plătește undeva la vreo 500 și ceva pînă la 800 și ceva de milioane de dolari. De exemplu, Beckham, ca să-și facă echipa FC Miami, a fost nevoit să plătească licență de 800 și ceva de milioane de dolari. Devine din ce în ce mai popular acest tip de fotbal și ce este interesant, meciurile s-au desfășurat pe întreg teritoriul Statelor Unite – amintesc de jocul pentru locul III între Canada și Uruguay, care a avut loc în Carolina din Nord, în Charlotte, pe cînd finala a avut loc la Miami, unde este o comunitate extraordinar de puternică de latino, cubanezi, venezueleni, cei care vorbesc spaniola. În împrejurimile stadionului ăstuia se desfășoară și Formula 1. A avut loc recent Cursa de la Miami, a III-a ediție anul acesta, cîștigată de Lando Norris, de la McLaren. Tot aici vor avea loc trei meciuri și un sfert de finală la viitoarea Cupă Mondială, peste doi ani, care se va desfășura în premieră în trei țări: Mexic, Statele Unite și Canada. În Canada, doar în două orașe, în Mexic pare-mi-se la fel, iar restul în Statele Unite, de la Los Angeles pînă în Cincinnati, New York, New Jersey etc.

Pentru finală, pentru că am urmărit emisiunea de introducere și prezentarea finalei, cel mai ieftin bilet a fost de 2.100 și ceva de dolari, cel mai scump bilet de 5.000 și ceva de dolari, dar lojele, faimoasele loje, undeva la 75.000-100.000, dar acolo este tot inclus, cu servire, un fel de <concierge> asigurat în cadrul prețului în care, mă rog, sînt lojele cu aer condiționat, cu frigidere, cu mîncare non-stop, băutură. Nu e un bilet 75.000 de dolari, este loja, care depinde cît e de mare. Spun ce am văzut eu aici, la Indiannapolis, Motor Speedway, pentru că am fost la o lojă de pe vremuri, dacă mă pot exprima așa, cînd lucram la FedEx. Am primit de la FedEx bilete gratuite să particip la una din sesiunile de practică la Motor Speedway și avea o lojă FedEx-ul, pentru care a plătit probabil 20.000-30.000 de dolari, dar pe parcursul lunii mai, cînd au loc calificările și în ultima duminică din mai, cînd are loc cursa, faimoasa cursă, compania FedEx are acea garsonieră, să-i zicem, în care încap undeva la vreo 10-12 persoane, dar avea vreo patru televizoare, două frigidere și erau și două persoane care se ocupau cu servitul băuturii etc. Este și la Arena Națională, e pe toate stadioanele mari, dar nu la prețurile acestea, aici, în SUA, e un pic altfel. Aș da un exemplu personal, anume, cînd a fost prima cursă de Formula 1 în 2012, în Austin, Texas, eu m-am înscris și am luat bilete și mi-a venit o ofertă în care să cumpăr, dar nu o lojă, erau niște locuri foarte, foarte bine plasate în linia Start-Sosire, în care era oferta în felul următor: plătești 5.000 de dolari anual și ai intrare tot timpul, la orice eveniment, plus că se pune numele tău pe două dintre scaune, pentru ca nimeni să nu le ocupe. Așa se pune problema aici”. Suceveanul Florin Senciuc, stabilit în Statele Unite ale Americii, a urmărit multe dintre meciurile de la Copa America, găzduită de SUA, inclusiv finala Argentina – Columbia 1-0. (Foto: Kanal D)