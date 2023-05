Fotbal la 6 ani, handbal la 10 ani, Naționala și Dinamo la 19 ani

„Cu antrenorul Vasile Boca am început handbalul la vîrsta de 10 ani. Timp de 6 ani am parcurs toate treptele de copii și juniori și de la 16 ani am jucat și pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Universitar. Înainte de a ajunge la handbal am făcut 4 ani fotbal. Era formația Bucovina Șcheia și de-acolo am plecat la Luceafărul. Cum am ajuns la handbal? Erau bazele proiectului la juniori la noi, la Suceava. Domnul profesor Boca m-a văzut la o oră de sport și i-a plăcut foarte mult de mine. După lungi, lungi tratative, pentru că nu mă pasiona deloc handbalul, profesorul Boca a reușit să mă convingă să vin la club. Fizicul deja îl aveam după 4 ani de fotbal. Eram puțin atletic, eram OK. La fotbal jucam mijlocaș, atacant… Eram să fiu și eu acolo. Talent cred că aveam, dar nu luam treaba în serios. Eram un copil și făceam totul de plăcere”. Internaționalul Daniel Stanciuc, care săptămîna trecută s-a transferat de la CSU Suceava la campioana Dinamo București.