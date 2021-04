Focul lasă urme. Adînci

”E o mare tristețe. Mă despart 200 de metri de Palatul Administrativ. Apoi, cînd eram copil, casa noastră părintească a ars. Eram în clasa a II-a și de-atuncea, în momentul în care văd foc, am o stare pe care nu pot s-o descriu. Arzînd casa, o vreme am locuit toată familia în grajd. Cînd a luat foc Palatul, eram acasă. Tăiau unii cu drujbele pe terenul unde a fost complexul <Gloria> și nu s-au auzit foarte bine sirenele de la mașinile ISU. La un moment dat am auzit pe telefon că intrau mesaje unul după altul, pe Whats App, pe grupurile din care fac parte. În primă fază, credeam că e o poantă, o farsă, cum a fost și cu bradul de Crăciun din centru. Însă, cînd am observat că totul e real, am început să tremur. Am zis că am rămas din copilărie cu acea imagine cu focul. E groaznic tot ceea ce s-a întîmplat. A luat foc o clădire de patrimoniu atît de frumoasă, în centrul centrului Sucevei”. George Petrescu, consilier județean, despre trăirile avute în momentul în care a văzut că Palatul Administrativ arde.