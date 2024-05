Fenomenul literar din Bucovina istorică, de interes și la Craiova

”Craiova e un oraș de suflet pentru mine. Merg la Craiova din anul 2013, unde se organizează, an de an, o perioadă îndelungată de fapt s-a organizat, de la pandemie nu s-a mai organizat, un simpozion de avangardă, despre avangarda istorică, despre literatura română, care în perioada respectivă a însemnat foarte mult. Și merg an de an la Craiova și ne simțim foarte, foarte bine. Anul acesta, de asemenea, am fost la Craiova, am fost invitat de universitate și de revista <Mozaicul>, unde am avut o întîlnire cu studenții care s-au dovedit a fi foarte receptivi la literatură, la poezie, și am discutat inclusiv despre Societatea Scriitorilor Bucovineni, despre <Bucovina Literară>. Studenții au fost extrem de interesați de ceea ce a însemnat fenomenul literar în Bucovina istorică. (La Craiova) am avut o dublă lansare de carte. Mi-am lansat cele mai recente cărți, <Magicul Circumstanțial>, o carte de eseistică, și <IGLU>, un volum de poezie. Expoziția itinerantă foto-documentară cu Ciprian Porumbescu nu mai era cînd am fost eu. Era acum <Festivalul Shakespeare> și orașul era, așa, într-o emulație extraordinară. E un festival cu adevărat de amploare și, practic, întregul oraș era animat de acesta”. Alexandru Ovidiu Vintilă, Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni.