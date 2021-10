Fără băutură la volan pe drumurile publice

„Nu m-a prins nimeni băut la volan în Statele Unite ale Americii, pentru că nu am fost băut la volan. Am condus mașina în toți cei 10 ani cît am stat în SUA. Într-adevăr, acolo poți să bei o bere înainte de a te urca la volan, alcoolemia permisă fiind de 0,08 la mie. Însă, ca o mantră personală, medic fiind, știu că alcoolul diminuează foarte mult capacitatea de reacție. De aceea, nu am însoțit niciodată băutura de conducerea unui autovehicul. În toată America, nu depinde de stat, alcoolemia permisă la volan este de 0,08 la mie. Nu există state cu toleranță 0, ci în toate alcoolemia e de 0,08 la mie”. Radu Ciornei, deputat USR de Suceava și doctor în imunologie, în contextul discuțiilor despre formarea noului guvern, după demiterea Guvernului Cîțu. Domnul Ciornei a fost doctorand in Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară la University of Kentucky.