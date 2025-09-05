Entuziasmele care se sting

În calitatea sa de președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, este observator de joc la meciurile de Liga a II-a: ”Am avut două meciuri sezonul acesta. Primul a fost la Piatra Neamț, Piatra Neamț cu Tunari, încheiat 1-1, iar al doilea, la Bistrița, în weekend-ul 23-24 august. La Bistrița mi-am făcut și o fotografie pe stadionul Jean Pădureanu. Stadionul arată la fel ca <bătrînul> Areni, cu un gazon bun, la fel ca la Suceava, dar vestiarele, tribunele sînt aceleași. Cred că în jur de 12.000 de locuri are. E puțin mai mare ca al nostru.

Nu știu cum a fost în prima etapă, acum erau cam puțini oameni. Un meci destul de interesant și frumos. Tot cu Tunari, tot egal, 2-2. Din ce am numărat, vreo 500-600 de spectatori. În urmă cu cinci sau șase ani de zile, țin mine că noi, cu Foresta, iar ei, cu Gloria, ratam promovările (în Liga a II-a) în fiecare an, dacă este să dăm puțin timpul înapoi.

În același timp, Bistrița oferă foarte multe oportunități, ceea ce ne dorim și noi dacă ne ajută Dumnezeu și vom termina această sală polivalentă. (…) Sala polivalentă de la Bistrița are, cred, 3.500-4.000 de locuri, este făcută prin fonduri europene în urmă cu doi-trei ani de zile. A jucat și Naționala României, se duc evenimente multe acolo.

(Cine ține echipa?) În mare parte, din ce am văzut, Primăria și Consiliul Județean. Au și anumiți sponsori, te uiți pe tricouri și vezi anumiți sponsori, dar nu știu, nu intru în detalii. În același timp, am văzut, aici noi ne dăm seama după ședința tehnică pe care o facem, pentru că sînt ședințe tehnice la Liga a II-a în care vin puțini oameni, vin la ședințe tehnice, iar sala e plină și se bucură neștiind ce urmează… În mare parte, cred că a fost doar euforia aia de promovare (anul acesta, la barajul de promovare de la Bistrița în tribune au fost 10.000 de spectatori, conform presei sportive – n.r.). În momentul de față, cred că aveau alte așteptări, este Cristi Puștai antrenor. Au jucători destul de buni. L-am văzut pe Bălan, care a trecut și pe la Craiova, l-am văzut pe Llullaku, tot acolo… Bine, sînt jucătorii care merg după Cristi Puștai… Este Vișinari Stejărel, jucătorul care a fost și la Foresta, a fost și la Ceahlăul cu acea accidentare, dacă vă aduceți aminte, a stat un an jumătate – își ținea piciorul și făcea semn băieților să meargă înainte și acum și-a revenit și joacă titular la Gloria. Era Alexandru Buziuc, care între timp a plecat la Corvinul Hunedoara și este jucător de bază, a promovat cu ei. Alex Buziuc de la Suceava. Am înțeles că pe lîngă ei este impresarul Apostol, cel care în ultima perioadă a fost și pe la Corvinul, și pe la UTA a fost la un moment dat… Sînt oameni care cunosc fotbalul. L-am regăsit în staff pe Mironaș de la Piatra Neamț. Mi-aduc aminte că între primele mele contacte în fotbal au fost cele cu domnul Mironaș, cînd era jucător la Ceahlăul. Acum este unul din șefi, unul din oamenii care ajută Gloria Bistrița.

La Piatra Neamț este domnul Măzărianu (Anton Măzărianu, om de afaceri, principalul finanțator al Ceahlăului – n.r.) pînă la sfîrșitul lunii octombrie. La primul meci era, dar nu ne-am intersectat. Am înțeles că el ține echipa pînă în octombrie, după care autoritățile sînt libere să o preia. La Piatra a fost mai puțin public decît la Bistrița (500 de spectatori – n.r.). La meciul de baraj cu echipa Sucevei au fost în jur de 10.000 de spectatori. Am fost și eu prezent. S-a stins, din păcate s-a stins…

Pentru mine e ușor, e puțin mai ușor față de ceilalți ani, pentru că acum am oportunitatea să merg la Iași, să merg la Bacău, pentru că sînt FC-ul, Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița… E mai ușor pentru mine… atîția ani am fost Suceava-București, făceam naveta o dată la două săptămîni. Baremul a rămas 1.500 de lei. Din asta fiecare își plătește tot – masă, cazare, transport. Deplasările sînt și cu revenire acasă în aceeași zi, dar și cu înnoptare. Pînă la Iași, pînă la Bacău, da, merg pentru o singură zi. Dar, de exemplu, la Bistrița am fost cu o seară înainte, pentru că sînt, totuși, trei ore jumătate – patru de condus, sînt serpentine…”.