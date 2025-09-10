Aflați care-i este anturajul

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, spune că s-au făcut progrese importante la lucrările de modernizare a drumului județean 174C, Panaci – Bilbor, care scurtează cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. Lucrările au fost reluate în luna mai a acestui an, după ce au fost trei suspendări ale acestora, care însumează 472 de zile. Domnul Șoldan înțelege că e greu să lucrezi în vîrf de munte, din cauza vremii, însă, ”în restul anului, în cele cîteva luni în care se poate lucra, nu există nici o scuză pentru lipsa de mobilizare. Graficul lucrărilor, asumat prin contract de către constructor, trebuie respectat”.

Luați de aflați, domnule președinte, cu ce politicieni umblă șeful constructorilor, pentru că știți cum sînt politicienii în ceea ce privește cuvîntul dat și că anturajul strică.

Vîrful de multe (probleme)