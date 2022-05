Domnilor ziariști,

Subsemnatul Tiberius Vatamaniuc (încă una și mă duc!, hă, hă, hă!, mai țineți minte reclama?) vreau să vă zic că mare dreptate aveți în articolu’ de stămîna (cum se zice la noi, în Bucovina) trecută, „Poliția Suceava trebuie să-și dea demisia și să se ascundă în pădure”, numai că tre’ făcute niscai precizări, ca virgulă cititorii să înțeleagă exact cum vine treaba și să nu facă virgulă confuzii.

Mai întîi, vă lămuresc ce e ăla activist de mediu: e un om bun, iubitor de natură și de semenii săi, numa’ pînă cînd natura ori semenii se obrăznicesc în vreun fel. Atunci, activistu’ de mediu pune mîna pe ce găsește (sabie, volan etc.) și se pune pe făcut ordine și dreptate. Să vă zic ca să pricepeți: prima dreptate am făcut-o cu sabia, prin 2011, cînd la un club din Rădăuți, un jmeker m-a luat la mișto. Aveam întîmplător la mine o sabie, moștenire de familie de la un străbunic samurai, cu care mă duceam la consignație să fac și eu un ban cinstit. I-am arătat jmekerului la ce-i bună, da’ ăsta, beat și neatent, s-a rănit așa, cam de vreo două luni de spitalizare. După 7 ani am ieșit gata calificat, că în mediul ăla te faci automat activist (că pasiviștii știți ce pățesc pe-acolo!). Așadar, activist de mediu e cine nu e pasivist, ați înțeles? Aveți dreptate, activiștii nu sînt plătiți. Pasiviștii, uneori, da. Ei, în 2018 am încercat ceva tot activ la spitalul din Rădăuți, dar un milițian a încercat să mă oprească și m-a supărat și el, tot tare, dar mai puțin: numai de 1 an și 4 luni. A fost ca un curs de recalificare, de unde am ieșit mai activist, și am luat iar calea mediului. Unde, acum vreo 2-3 stămîni (cum se zice la noi, în Bucovina) am fost atacat de doi, cred, pasiviști de mediu. I-am convins cu vorba bună să-și vadă de drum, cu vreo 200 la oră, iar eu am pus mîna pe volan și m-am luat după ei să-i văd cum ajung acasă. Poliția care s-a pus între noi n-a făcut decît să-i grăbească unuia moartea și ăluilalt spitalizarea.

Deocamdată, am plecat puțin din țară, fiindcă mediu pentru activism s-o găsi și prin Argentina. Iar Poliția să facă bine să nu se ascundă în pădure, că virgulă cînd m-oi întoarce dau cu activismul peste ei oricît o fi codrul de des.

Activist de mediu Vatamaniuc Tiberius, nu mă duc, ci chiar m-am dus