Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Bogdan Codreanu, primar în exercițiu al comunei Pojorîta din județul Suceava, România, Uniunea Europeană, vă somez să-mi publicați această replică la articolul din numărul precedent al Jupânului, intitulat ”Bogdan Codreanu-Carrieras, prim-solist al operei de înfierare a conducerii PNL”, întrucît ambiguitatea titlului m-a pus în postura cu totul nedorită de a fi considerat un soi de dușman interior (de infiltrat care va să zică, de pizmaș, putem zice) al celor mai luminoase figuri din vîrful ierarhiei minunatului nostru partid, în frunte cu farul călăuzitor Ilie Bolojan, că virgulă cînd zici ”conducere”, zici Ilie Bolojan, nu? Ei bine, cei nițeluș superficiali sau doar grăbiți, care n-au citit și articolul propriu zis, ci doar titlul, au înțeles exact asta: că eu, liberal din mama-n fiu, și din tată tot așa, am înfierat capul acestui partid de mare deschidere spirituală (și partidul, și Domnia Sa), neînfricatul dușman al Ciumei Roșii, dl. Bolojan. Ei bine, nu! Și nici pe cei doi la care faceți referire în articolul acesta nu chiar i-am înfierat, ci mai degrabă doar i-am atenționat: și pe distinsa doamnă Angelica Fădor (oarecum fost secretar de stat în Ministerul de Interne, că doar n-or fi înnebunit ăștia de fac noul guvern zilele astea s-o păstreze acolo!, dar asta mai bine nu scrieți, că iar or să mă ia de pizmaș), și pe mult iubitul și stimatul domn Neluțu Bălan, fost, actual și viitor ce vrea domnia sa, că dacă l-a mătrășit și pe fostul far călăuzitor al lui, al meu, al întregii mișcări liberale din galaxie, dl Flutur. (George pentru prieteni, Gheorghe pentru unii ca voi, din motive pe care nu le mai detaliem), e clar că se poate instala oriunde vrea mușchii lui, cum se zice în popor. Pînă să pierd cu totul ideea, vă mai atenționez și pe dvs. că și eu am de gînd să mă fac ce știu eu, cînd va veni momentul. Iar dacă o fi să nu mai fiu oficial liberal, nu-i nimic: mă fac primar pesedist de Suceava, că și actualul primar pesedist e exact ca mine… numai că invers!

Primarul de Pojorîta, Bogdan Codreanu,

așteptînd alegerile de la anu’ (sau de cînd or fi)