Domnilor ziariști,

Subsemnații, Primar și SUBprimar ai municipiului Suceava și totodată artizani ai conceptelor de estetică și decență urbană, și totodată ai transformării profund ecologiste a municipiului în cătun (adică a transformării în spații verzi a tuturor locurilor cîndva ocupate de chioșcuri, garaje, terase și ce-o mai fi fost – că multe au dispărut deja), unde, datorită aerului pur și a calității solului, în curînd se vor putea crește oi, rățișoare și poate chiar și vaci (că doar de ce am plantat noi covoare de iarbă d-aia bună, suculentă, de se linge vaca pe bot după ce o înfulecă?), ne declarăm consternarea în legătură cu atacurile tot mai dese și mai nefondate la care sîntem supuși în paginile acestei publicații.

Astfel, în numărul de săptămîna trecută, în pagina 2, în articolul intitulat ”La Șipote, loc de joacă pentru păsărele”, faceți o serie de afirmații de-a dreptul revoltătoare, prima dintre ele fiind de fapt o întrebare (iertați încălecarea de termeni, da’ noi mai mult cu fapta, nu cu vorba românească), cum că de ce apare în proiectul de amenajare a parcului Pișote (ptiu!, ne-am luat și noi după derbedeul ăla de Popovici al vostru, de fapt e vorba de Șipote) o machetă a Cetății de Scaun cînd, ziceți voi, Cetatea însăși e la doi pași. Da, dar nu tre’ să respectăm adevărul istoric? Adică, virgulă, că Ștefan cel Mare și Sfînt era cam micuț, deci la ce-i trebuia lui o Cetate așa mare ca aia (care, tocmai de aia, s-ar putea să fie o chinezărie, un fake, cum zicem noi, oficialii ușor engleziți)? Așa că la un Ștefan cel Mare cam mic, i-am făcut noi o cetate pe măsura lui. Pe de altă parte, căsuțele pentru păsărici (și veverițe, că și ele au drepturi, că-s veverițe europene) ar trebui completate și cu unele pentru ornitorinci și pangolini, din care e drept că nu sînt încă, dar cu încălzirea asta globală nu ne-ar mira să apară între timp, cum au apărut de la o vreme șacalii (mă rog, și hienele ca voi!).

La urmă, aflați că iar virgulă cînd om porni lucrarea, cele mai importante vor fi punctele de informare și orientare, care vor fi de fapt economii la buget, că pe unul îl luăm de la intrarea în județ, iar pe ălălalt din Parcul Universității, dacă n-o fi putrezit. Acolo îi vom informa pe doritori că spre Cetate drumul e în sus, iar de la Cetate, de necrezut, e în jos! Partea de orientare e mai încurcată nițel: încolo e cam spre sud-est, iar înapoi cam spre nord-est. Cine se rătăcește pe drum, să mai întrebe.

Primarul și SUBprimarul Dic,

șefi peste cătunul turistic