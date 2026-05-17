Domnilor ziariști,

Subsemnații, profesori și studenți ai Facultății de Silvicultură a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ne declarăm uimirea în legătură cu apariția unui articol în numărul ultim al Jupânului, în pagina 4, intitulat ”La școală, cu mai mult elan”, din care cei nefamiliarizați cu legislația și cu protecția animalelor ar putea crede că noi, cei de la această facultate, am avut cîndva ceva mai puțin elan, iar acum cantitatea a crescut și va mai crește și în viitor, astfel încît la anu’, la finalizarea studiului comportamentului elanilor, noi, cităm, vom ”veni cu mai mult elan la școală”. Băi, inconștienților, asta e specie nu doar dispărută, ci și protejată! Nu, nu e greșit: specia e dispărută din țara noastră, dar cele cîteva exemplare aduse în Parcul Natural Vînători – Neamț sînt protejate mai dihai decît protejează rușii tezaurul României ca să nu se mai întoarcă vreodată acasă! Din ce ați scris voi, se poate înțelege că noi mai studiem la ei, mai tăiem cîte unul, facem ceva sandviciuri (la anu’, mai multe!), ceea ce ne poate băga direct în pușcărie. E ca virgulă cînd ar prinde Popovici ăla al vostru vreo cegă pe Dunăre și ar face-o afumată! Aaa, a și prins și a horpăit-o pe loc? Neafumată!? Păcat. Să-i fie de bine, da’ tot o s-o pățească dacă nu se astîmpără! Așadar, noi nu mîncăm nici elan, mousse, la el acasă, nici ren (reindeer, la el în Finlanda și în SUA), ca să nu mai vorbim și despre caribou, care e tot un fel de văr de-al lor, din America, despre care a cîntat pînă și Elton John într-un album care are chiar titlul ăsta.

Dacă este ceva de semnalat din studiul nostru asupra elanilor, aflat în desfășurare, e că pe lîngă elanii aflați în curs de reapariție, ar trebui sondat și modul în care am putea repopula plaiul românesc cu alte și alte viețuitoare folositoare precum pîrșii, bourii și, de ce nu, ornitorincii! Fiindcă nu se poate ca pe tărîmul ăsta binecuvîntat, unde au trăit pînă și dinozauri, să nu fi fost cîndva și un mic paradis al ornitorincilor. Numai răcirea vremii i-a mînat hăt, în sud, dar de cînd cu încălzirea globală credem că s-ar putea readapta. Ne propunem să facem un studiu și în acest sens, ba chiar și o secție.

Profesori și studenți de la silvicultură,

din viitoarea secție de ornitorincultură