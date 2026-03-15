Domnilor ziariști,

Subsemnații, Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj, pardon, de Buzău, ptiu!, nici, de… asta-i, Suceava!, și Bogdan Loghin, primar PNL al Rădăuților, ne declarăm surprinderea și chiar revolta în legătură cu faptul că realmente ați umplut prima pagină a ultimului număr al Jupânului cu două articole profund denigratoare la adresa domniilor noastre, intitulate ”Chiar fără păcănele, Emanuele?”, respectiv ”Internetul, interzis la Rădăuți”, în ambele dumneavoastră făcînd elogiul unor activități profund nocive, chiar toxice putem spune, în contradictoriu cu inițiativele noastre de a le desființa pe teritoriile de care răspundem, adică fie județul (pe care eu, dl. Emanuel Ungureanu, îl reprezint în Parlamentul României), fie municipiul Rădăuți, al cărui ”edil” cum se spune mai elevat, sînt eu, dl. Bogdan Loghin.

Argumentele noastre pentru eradicarea acestui flagel care este păcăneaua sînt multe și solide, primul și cel mai important fiind acela că virgulă cînd ești prins de astfel de joc nu mai poți să te concentrezi pe celelalte activități fundamentale, precum scrierea de mesaje la telefon ori ascultarea de concerte pe Favorit TV sau Speranța TV, fie cu mari doamne ale cîntecului care au privighetoare-n gît, fie cu coruri de îngeri care mai și alungă satanele din trupul și sufletul celor împătimiți de jocuri diavolești precum păcănelele sau, ptiu!, apără Doamne!, de poker, ruletă sau Black Jack. Păi, asta chiar e dovada că-s produse satanice: îi zice ”Black Jack” fiindcă e negru, deci de-al Necuratului, că dacă era să fie un joc de bine, îi zicea ”White Jack”, adică alb ca aripioarele îngerilor, ați priceput? Ete d’aia vrem să le eradicăm, pentru că peste ani, cînd vor veni turiști la noi, să afle că în anul de grație 2026, noi doi am dat de pămînt cu satanele, împreună cu celălalt titan al luptei antipăcănele, genialul primar de Slatina, Mario di Mezzo, și am eliberat țara de duhul rău.

Cuuummm? Ce facem cu agențiile Loto, care-s de stat!? Ei, acolo lăsăm să meargă păcănelele, dar modificate: în ecran or să apară figuri de sfinți, candele și icoane, iar cîștigurile vor fi în lumînări. Jackpot-ul se cîștigă cînd prinzi pe orizontală trei femururi de la moaște diferite și îți aduce un bax de lumînărele.

Loghin Bogdan și Ungureanu Emanuel, luptînd să dispară orice păcănel