Domnilor ziariști,

Subsemnații, politicieni de rang înalt la nivel județean și chiar național, membri ai celor mai importante dintre partide, care în ultimele decenii au condus și conduc țara către noi culmi de progres și civilizație (că așa încerca să spună și Neica, numai că lui îi ieșea pe gură ”cilivizație”!), ne exprimăm, într-un consens pe care nu l-am reușit încă la nivelul Coaliției actuale, nedumerirea și chiar revolta în legătură cu conținutul articolului publicat pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Drumul cu termen de finalizare Sf. Așteaptă”, în care nu găsiți altceva mai breaz de comentat decît noii pași făcuți sub înțeleapta noastră guvernare către finalizarea ex-autostrăzii A7, devenită, din rațiuni oarecum strategice, drumul expres Suceava – Siret sau Siret – Suceava, depinde din care parte vrei să privești măreața viitoare realizare: dinspre pacea europeană sau dinspre războiul fratricid ucraineano-rus.

Spuneți dumneavoastră în tendențiosul articol că această viitoare bijuterie a infrastructurii planetare, drumul expres Suceava – Siret (sau invers), trebuia să fie autostradă, așa numita A7, ceea ce s-a dovedit o minciună, de care ne acuzați pe noi, guvernările succesive (adică pline de succes!). Domnilor jurnaliști, dar cînd Bruxelles-ul anunța acum vreo 15-20 de ani construirea autostrăzilor ălora, numite ”coridoare europene”, dvs. pe unde erați? Aaa, tropăiați de fericire că Suceava e fix pe centrul autostrăzii-coridor care lega Copenhaga de Istanbul? Aia unde-i, s-a scufundat? Au furat-o rakeții? Aia n-a fost minciună? Dar cînd mult iubitul și stimatul domn preș. Băsescu a grohă…, pardon, a declarat că noi n-avem nevoie de autostrăzi, unde erați? Ațipiserăți, de v-ați trezit tocmai acum, cînd ne-am pus noi să facem drumul expres? Și care s-ar putea să iasă chiar autostradă, că dacă din Suceava pleacă o echipă, iar din Siret alta, dacă se întîlnesc pe la Dănila iese drum expres cu 3 benzi…, dar dacă muncitorii români de la drumuri se pun pe băut, e posibil să nu se mai întîlnească, și atunci ies de 2 ori cîte 3 benzi pe sens, deci iacă autostrada!

Guvernanți abandonînd sfada, ca să ias-autostrada