Domnilor ziariști,

Subsemnata, Primăria Suceava, prin reprezentanții mei autorizați, dl. Primar și dl. SUBPrimar, îmi declar cu stupoare stupefacția de a fi citit în ultimul (e-he-heiii, ce bine ar fi dacă ar fi chiar ultimul!) număr al Jupânului, în pagina 4, un articolaș intitulat cît se poate de inofensiv în aparență, ”PSD are mure”, dar în realitate de o perfidie și de o ură (rimează cu ”mură”!) greu de imaginat.

Pentru cei care nu l-au citit: acolo, dumneavoastră, ziariștii vînduți celor care vor răul nației ăsteia, ne reproșați nouă, reprezentanților partidului cu adevărat românesc și european, PSD, că în Suceava ”au fost amplasate 210 coșuri de gunoi noi, moderne, demne de orice oraș civilizat din lume” (după cum scrie în comunicatul nostru, preluat, totuși, corect de dvs.!) și că ”au fost amplasate 130 de bănci noi în cartiere”. De aici, rezultă că pe dumneavoastră nu vă mulțumește nimic, că nu vă convine că virgulă coșurile alea vechi de gunoi, de tristă amintire (din moment ce au fost amplasate de primarul ciumei galbene, Ion Lungu) au fost înlocuite de astea noi, care reprezintă ultimul răcnet în materie de tehnică, tehnologie, estetică și igienă: au acces la internet (dacă îl aveți inclus în abonament!), posibilități de încărcare a dispozitivelor electronice prin cabluri USB (dacă aveți alimentatoare d-alea portabile, ”power pack”, iar telefonul îl puteți sprijini pe coș!), oglindă în care vă puteți aranja frizura (eeeiii, n-au chiar oglindă, dar sînt atît de strălucitoare, de noi ce sînt, încît vă puteți vedea în ele ca-n oglindă!), compartimente separate pentru plastic – hîrtie – sticlă, în principiu din 3 în 3, adică în coșul ăsta puneți sticla, în următorul hîrtia, în ălălalt plasticele, și tot așa. Asta, pe partea cu coșurile. Băncile chiar n-are sens să le discutăm: uitați-vă, de exemplu, la alea din zona Pișote (cum îi zice neobrăzatul ăla de Popovici al vostru): păi dacă ai noroc să nu-ți rupi gîtul pe aleea dintre platoul Cetății și zona statuii Voievodului (că n-au mai fost fonduri și pentru balustrade, asta e!), cînd ajungi la banca aia de la capăt, de lîngă Cimitir, aproape că-ți vine să rămîi acolo, de frumoasă ce-i!

Iar dacă e ceva adevăr în articolașul ăsta, atunci e legat de mure: da, PSD are mure de dat la toți!

Primarul și SUBPrimarul,

Dîndu-vă mure nu cu cana, ci cu carul