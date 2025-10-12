Domnilor ziariști,

Subsemnații, co-patroni ai ”Primăriei PSD Suceava SRL”, cum scrieți dvs. (mamăăă!, ce ne-am mai dixtrat, ce ne-am mai rîs pe noi cînd am citit așa o glumă bună, ha, ha, ha!, parcă-i făcută de noi), adică primarele ales și subprimarele autodesemnat să fie ales, ne declarăm consternați de interpretarea pe care dvs. o dați unei hotărîri a Consiliului Local prin care se intenționează concesionarea patinoarului artificial. Faptul că s-a ajuns aici pentru că e nerentabil este doar una din tragicele moșteniri ale fostei administrații. Păi, de ce trebuie să cheltuim noi banii comunității (adunați cu greu din amenzi date unor tupeiști ca Popovici ăla de la ziarul vostru, care crede că ziariștii nu trebuie să plătească parcarea) pentru a acoperi găurile din buget lăsate moștenire de prietenul ăla al vostru, primarul de tristă amintire?

Iar dacă nu s-o găsi concesionar pentru nenorocitul ăsta de patinoar, să știți că avem și soluția de rezervă: dacă tot am concesionat ștrandul, atunci o să extindem contractul și pe timpul iernii, transformîndu-l în patinoar natural: apă este, mai tre` doar nițel frig, pe care noi, co-patronii Primăriei, l-am pregătit deja, că doar după ce am făcut să vă fie bine și vara cald, normal că facem ca să vă fie bine și la iarnă frig, iar dacă nici așa n-o să fiți mulțumiți cu ștrandul de vară care devine patinoar de iarnă, atunci să nu vă mire cînd o să le transformăm pe ambele în parcări cu plată, ca să nu mai aibă unde parca pe mocăngeală tupeiști ca Popovici ăla al vostru, și în general nesimțiții de ziariști…, dar și de consilieri locali, ca obraznicii ăia trei care au votat împotriva concesionării patinoarului. Iar la redeschiderea festivă, să știți că vom contribui nemijlocit și noi înșine: eu, stăpînul urbei, o să zugrăvesc mantinelele mai dihai ca pereții spitalului, iar eu, substăpînul aceleiași urbe, o să trasez cu bidineaua locuri de parcare fără număr în jurul mantinelei, ca să nu poată face reportaje la deschidere ziariștii care, neputînd parca pe mocăngeală, n-or să vină.

Un primar și-un subprimar,

mereu în căutare de cîte-un concesionar