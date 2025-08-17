Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Călin Georgescu, președintele României (conform rezultatului turului I al prezidențialelor de anul trecut) pentru o mare parte a poporului român, precum și pentru toate entitățile galactice și extra-galactice care cred în valorile fundamentale ale spiritului uman, declar că sînt adînc mîhnit de interpretarea tendențios-propagandistică pe care ați dat-o gestului meu profund creștinesc de campanie elect… pardon: de solidaritate umană cu cele mai năpăstuite ființe. În aceste momente profund mobilizatoare, pur și simplu nu înțeleg titlul dvs. de pe prima pagină a Jupânului: ”Turul doi ânnot prin noroi ânnapoi!”, dar nici conținutul acestui articol în care dvs. ridiculizați cele mai omenești gesturi.

Bunăoară, suflecatul mînecilor înainte de a pune mîna pe treabă, cum se zice în popor. Ce e rău în asta? Trebuia să țin mînecile încheiate la nasturi ca să nu am spor? Cît privește ”ânnot”-ul prin noroi, de aia ne-am dus acolo: să îndepărtăm noroiul, ca nu cumva viiturile următoare să găsească locul ocupat de noroi și să-și croiască drum spre alte comune. Am salvat, așadar, restul județului, poate și Suceava aia a dvs., unde dacă s-ar depune noroi ca la Broșteni, vă dați seama ce dezastru s-ar produce, ce nenorocire ar fi dacă noroiul ar acoperi parcările, astfel încît dl. subprimar Bobby Cușnir să nu-i mai poată amenda pe nesimțiții de ziariști, ca Popovici ăla al vostru sau pe turiștii nerușinați care vor să alimenteze prin parcări cu curent fără să fie amendați? Ce buget ar mai avea Primăria? Așa că virgulă cînd ne-am dus la Broșteni, practic am creat condiții ca Primăria să poată face parcări, ca să aibă unde amenda și ea după modelul Cușnir care ar trebui promovat în întreaga galaxie.

De altfel, în acest sens, am luat legătura cu doamna Leonida Lari și cu dl. Lorin Fortună, căzuți și ei în admirația d-lui Cușnir, și care deja teleportează metoda bugetului pe bază de amenzi printre marțieni, klingonieni și în miezul civilizației reptiliene, care o consideră ca fiind creată chiar de ei.

Oarecum Preș. Călin Georgescu, turul doi vrînd să-l despotmolescu