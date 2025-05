Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Bogdan Gheorghiu, fost deputat PNL, fost patron TV, fost actor, fost multe altele, actual director al Bibliotecii Naționale a României, dar și viitor…, eeeiii, lăsați, că nu arde casa dacă nu vă destăinui planurile și strategiile mele, vă mărturisesc că am rămas surprins de atenția pe care o acordați unei banale tranzacții comerciale, respectiv vînzarea postului de televiziune Bucovina TV către un distins om de afaceri oarecum bucovinean (hai că exagerați cînd spuneți că Plopeni nu-i în Bucovina, geografic privind situația, dar nu e de-a dreptul lipit de Suceava, care e chiar inima Bucovinei?… că doar n-o să spuneți că o bucată din oraș e din Bucovina, iar cealaltă nu, că atunci ar însemna să trasăm din nou granița, cu Burdujeniul din Regat și Ițcaniul austro-ungar), ale cărui aplecări către mass-media sînt de mare notorietate sau, mă rog, vor putea deveni, fiindcă îi las un brand solid, și nicidecum ”Brandul pe cale de dispariție”, cum spune titlul dvs. din pagina 2 a ultimului număr al Jupânului.

Ca să înțelegeți cum stă de fapt situația, am să vă spun că virgulă cînd am fost la CNA să-mi aprobe vînzarea, cei de acolo m-au întrebat: ”Da` ce, domnul Flutur nu mai are nevoie de televiziune?”, la care, ca om neangrenat în politică, după cum bine știți, fiindcă nu mai sînt parlamentar, din motive care nu vă privesc, am întrebat și eu: ”Care Flutur?”, că doar o lume întreagă știe că distinsul om de partid și de stat, fostul George, actual Gheorghe Flutur, a renunțat la politică din clipa cînd a pierdut alegerile la CJ Suceava, conform propriilor declarații de dinainte: ”Dacă pierd alegerile, plec acasă. Ies din politică”. Și vă rog să notați că nici înainte Bucovina TV nu avea nimic de a face cu fostul politician Flutur. Au fost și ani în care s-au înregistrat chiar și cîte două zile în care dl. Flutur nu a apărut pe post. Și tot așa cred că va face și noul proprietar, ba mă gîndesc că ar putea lăsa postul și cîte trei zile pe an fără să apară dl. Gheorghe (fost George) Flutur.

Bibliotecar Național Gheorghiu Bogdan, evocîndu-l pe dl. Flutur (care Flutur!?) cam 3.000 de zile pe an!