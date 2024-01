Domnilor ziariști,

Subsemnatul Adrian Veștea, Ministrul Dezvoltării Regionale, mă declar adînc lezat de titlul absolut revoltător din pagina 1 a Jupânului de săptămîna trecută, intitulat ”O, ce Veștea enervantă”, și îmi permit să îl consider un atac direct la persoană, pe care sper că instituțiile abilitate îl vor trata ca atare, iar pe domniile voastre vă vor ajuta familiile să traversați cu bărbăție anii de detenție care nu se poate să nu vă aștepte.

Comentariile domniilor voastre în legătură cu elogiile binemeritate pe care domnia mea le-a adus administrațiilor liberale aflate în fruntea clasamentului pleacă de la premisa complet greșită că am ignorat județul Suceava, condus tot de un liberal, ba încă unul de frunte, ilustrul domn George (doar pentru prieteni, din motive pe care nu le detaliez aici, ci doar vă atrag atenția că pentru obraznici ca voi este – și va fi pe veci – ”dl. Gheorghe”) Flutur, însă argumente am, cum se zice în popor, căcălău, începînd cu acela că virgulă cînd am fost în vizită în județul dumneavoastră pe care o evocați tot în infamul articol, practic am aflat de la consilieri că fuseserăm în România. Cum adică virgulă cum? Păi, absolut toate camioanele cu care ne-am întîlnit pe drum erau cu plăcuțe de înmatriculare din Ucraina, iar în vizitele prin diverse localități am fost serviți cu ”băutura tradițională locală” numită samahoancă, iar virgulă, care e clar că e ucraineană și ea.

De aceea, chiar dacă lîngă mine a fost mereu farul călăuzitor al liberalismului sucevean și semicălăuzitor (că e doar adjunct pe țară!) al celui național, dl. George (pentru voi, dl. Gheorghe) Flutur, am crezut că trecuserăm granița la poporul frate ucrainean. Dar acum, gata!, m-am lămurit: Suceava e și ea în top. Nu la realizări, ci la proiecte. Nu la nivel de trai, ci la speranțe. Dar cu dl. George (ați înțeles, da?) în frunte, e ca, virgulă din nou, cînd s-ar fi și îndeplinit toate.

Ministru Veștea Adrian, sperînd să vă bage la pîrnaie pe mai mult de-un an