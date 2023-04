Domnilor ziariști,

Subsemnatul Alexandru Calancea, medic și manager al Spitalului Județean Suceava, am luat act cu maximă surprindere de interesul pe care îl manifestați față de situația oarecum nefirească de la instituția pe care o conduc pe bază de concurs, de competență și evident că și de bune intenții, ceea ce mă face să cred că ori sînteți grav bolnavi și vă interesează tot ce ține de spital, ori sînteți vînduți dușmanilor ordinii și disciplinei pe care vreau să le instaurez în această instituție (unde am fost numit director prin concurs și pe bază de competență), după modelul instaurat de unul dintre predecesorii mei de mare anvergură, mult iubitul și stimatul domn Vasile Rîmbu, întruchiparea competenței, chiar dacă nu era medic, pe probleme de resurse umane, dovadă faptul că a reușit să curețe Spitalul Județean de pretinși medici ca alde Nicolae Dobromir ori Sorin Hîncu, de fapt cu nimic mai breji ca virgulă cardiologii ăștia, Blaga și Turcoman, adică tot unii care credeau că medicina începe și se termină cu ei. Pe de altă parte, nu înțeleg ce aveți cu iar virgulă rugăciunile mele și cu postul, ori oți fi și voi niște turcomani, adică păgîni!? Asta, ca să nu mai spun că titlul tendențios de pe pagina 1 („Postitorul Calancea, făcătorul de tensiuni”) poate induce ideea că eu îi îmbolnăvesc de inimă pe oameni, că le provoc, adică, tensiune, iar ăia doi, Blaga și Turcoman, îi scapă de tensiune, că doar de aia sînt cardiologi. Nu, nu, și iar nu. Și să știți că printre rugăciuni nu am băgat și „Înger, îngerașul meu”, fiindcă am depășit etapa cu „Eu sînt mic, tu fă-mă mare/ Eu sînt slab, tu fă-mă tare”. Eu sînt deja atît de mare și de tare încît am să fac uitate pînă și zugrăvelile de mare rafinament făcute de eminentul director Rîmbu, ba am să schimb și play-lista cu muzică de la fîntîna construită de domnia sa. Ei, atunci să vedeți vindecări!

Manager Alexandru Calancea, căutîndu-le spital ălora doi prin Vrancea