Domnilor ziariști,

Subsemnatul Gheorghe (cît de curînd, am să mă ridic și eu, pentru prieteni, la rangul de „George”, moment în care pentru voi și alții ca voi am să rămîn Gheorghe, doar Gheorghe, orice tentativă de a mă numi George urmînd a fi soluționată de instanțele de judecată în care eu, cum se zice, am mare încredere) Șoldan, deputat român în Parlamentul românesc al României, declar că articolul din pagina 1 al ultimului număr Jupânu` este deopotrivă mîrlănesc și tendențios, și este în mod evident scris la comanda dușmanilor mei și ai partidului pe care îl reprezint cu mîndrie. Cu atît de multă mîndrie, încît nu voi refuza sub nici o formă propunerea mea ca virgulă candidat la președinție. Adică nu că o să mă propun eu pe mine însuși (sau cum s-o zice) și n-o să mă refuz, ci n-am să-i refuz pe oamenii de bună credință din partidul cel mai luminos din istoria politicii românești, PSD, atunci cînd m-or propune ca virgulă candidat pentru președinția Consiliului Județean Suceava, așa cum ați scris și dv. în trompeta de articol intitulat „Nu e cactus, nu e ficus, nu e bambus, e Șoldanus”. Da, probabil că virgulă candidat mai bun ca mine nici n-o să se găsească, chiar dacă voi, în nimicnicia voastră, scrieți că eu aș fi „un tînăr cu studii așa și așa, fără carieră, fără discurs, fără carismă”. De unde știți voi, mă, cum sînt studiile mele. Dacă sînt nu „așa și așa”, ci fix invers!? Și dacă virgulă carismă am de să dau la tot cartieru`, cum zicea Alinuța Răducănoiu pe vremuri? Discurs las` că o să auziți voi de la mine atunci, în sala de judecată, iar carieră nu-mi trebuie, că nici Irinel Columbeanu n-a făcut mare afacere cu cariera aia a lui de piatră din Dobrogea.

Deputat Gheorghe (viitor George) Șoldan, așteptînd alegerile de peste vreun an