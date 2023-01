Domnilor redactori,

Subsemnații Gh. Fl., preș. CJ, I.L., primar Mun. Sv. și etc., și etc. (adică sîntem prea mulți ca să ne dăm numele și funcțiile în întregime, și am ocupa cu ele întregul spațiu al acestei rubrici, motiv pentru care am recurs și la prescurtări) ne exprimăm întreaga revoltă în legătură cu toate bazaconiile debitate de un anume „profesor universitar doctor Mihai Dimian” (așa cum este prezentat, dar și citat, în articolul „Proiecte și declarații există, forța și viteza lipsesc”, din ultimul număr al Jupânului). Așa cum obișnuiți dv., ziariștii aserviți dușmanilor patriei și poporului nostru, să semnați cu pseudonime, tot așa credem că este și personajul în cauză: unul fictiv, cu nume inventat (probabil la sugestia Ciumei Roșii), care să stîrnească ostilitate la adresa partidului cel mai luminos din istoria noastră trecută, prezentă și viitoare, desigur PNL, acum, cu doar cîteva luni înainte de a se forța schimbarea conducerii coaliției, la care sigur că visează aceiași dușmani ai patriei, adică Ciuma Roșie și presa aservită ei, adică voi. Domnul Dimian ăsta al vostru declară că e nemulțumit de viața culturală a Sucevei. Asta chiar e prea mult. Păi unde era domnul Dimian ăsta cînd de Revelion, o mare personalitate a vieții spirituale de noapte, distinsa domnișoară vocalistă Anda Adam, a susținut un recital de mare rafinament la (cum se zice) cumpăna dintre ani? Ori cînd, cu puțin mai devreme, mult iubitul domn Alexandru Recolciuc, acest oarecum Tom Jones cu bundiță, a rupt onorata asistență cu glasul său unic? Aaa, dacă dl. Recolciuc s-ar fi plîns de viteza cu care s-a ajuns totuși la construirea sălii polivalente, am fi înțeles, că doar domnia sa va fi primul beneficiar, dar dl. Dimian!?! Păi ce, susține dl. Dimian recitaluri sîmbătă de sîmbătă în fața a cîte 300 de meseni entuziaști? Astfel încît să-și dorească 5.000 de spectatori? Sîntem curioși dacă domnul Dimian ăsta va cere să se pună și mese în polivalentă, ca la sala de concerte de la Salonul Zamca, unde vin de cîteva zeci de ori pe an fanii d-lui Recolciuc la recitaluri fără număr.

Gh. Fl. și I.L., construind în liniște