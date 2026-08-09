Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, locuitori între două vîrste (a patra și a cincea) ai municipiului Suceava, pensionari în marea noastră majoritate și totodată principalii beneficiari ai ”amplasării băncilor cu spătar în toate cartierele”, după cum spuneți și dumneavoastră și Dînsa (cum se spune la noi, adică Primăria), ținem să salutăm cu profund respect semnalul pe care îl dați și domniile voastre publicînd în ultimul număr al săptămînalului Jupânu, în pagina 4, articolul intitulat ”Martori la modernizare”. Într-adevăr, inițiativa domnului doctor din fruntea primăriei (păi nu domnia sa a fost și director la Spital?) și a domnului SUBprimar DIC de achiziționare și amplasare a acestor bănci în locul tuturor nenorocirilor demolate între timp (adică garaje, chioșcuri, săli de jocuri, terase și… he, he!, să vedeți cîte-or să mai dărîme, că virgulă cînd pornești așa un iureș e greu să te mai oprești) este demnă de tot respectul, stima noastră și mîndria, /primaru’ și România! Și Suceava, desigur, care în acest ritm al demolărilor sîntem siguri că va deveni o replică virgulă cît se poate de asemănătoare cu Suceava din vremea Domnului Ștefan cel Mare și Sfînt cînd, conform cronicarilor, nu era fir de chioșc și nici de păcănele. Era în schimb o liniște, așa, cumva ca pe mal de Prut, știe dom’ primar ce vrem să spunem, nu detaliem, dar ne bucurăm că ne apropiem și noi de vremurile alea. Iar dacă dă Domnul gîndul bun alegătorilor suceveni, după încă un mandat al domnului Doctor și al domnului SUBprimar DIC o să fie ca în vremea lui Decebal și Gerula: pustiu și liniște. Eeeiii, aveți mare dreptate cînd spuneți că acești doi mari conducători (peste secole sigur vor ajunge și ei sfinți; noi chiar am auzit destule glasuri vorbind de cele sfinte cu trimitere la dînșii) s-au gîndit fix la sănătatea noastră (mai ales domnul doctor) ca să stăm ”cu spatele lipit de spătar” cum spuneți dvs. în articol (poziție în care adio reumatisme și spondiloze) pentru a urmări ”pe viu cum se modernizează Suceava de la o zi la alta”, pînă o ajunge, cum ziceam, ca pe vremea lui Gerula.

Sucevenii martori la modernizare,

Privind cu drag la buldozere și excavatoare