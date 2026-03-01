Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Traian Andronachi, prefectul în exercițiu al județului Suceava, deci aproape ales, adică numit, mă declar surprins, uluit, nedumerit și consternat (că nu-mi mai ajung pleonasmele…) de tot mai marea atenție pe care mi-o acordați în paginile Jupânului, în ultimul număr fiind chiar ”Jupân de pardon”, pe considerente de utilizare a ”limbii de lemn”. Comunicatul Instituției Prefectului, din care citați din belșug, este redactat, însă, într-o limbă română de o perfecțiune ireproșabilă, de exemplu: ”… reprezentanții pensionarilor au adus în atenție problemele cu care se confruntă seniorii din județ, formulînd propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și pentru facilitarea accesului la servicii sociale și medicale”.

Ce nu-nțelegeți? Care e în limba de lemn? Poate ”reprezentanți”? Păi, ăștia sînt ăia care îi reprezintă pe ceilalți, ca un fel de prefect, care, se știe, reprezintă Guvernul (ditamai Guvernul, băi!) în teritoriu. E clar: voi nici nu știți cu cine vă puneți. Mai departe: ”au adus în atenție”. Simplu: ne-au arătat ce credeau ei că ne interesează. Cum, ce? ”Problemele”. Care probleme? Ale lor, că pe ale noastre le știm și singuri, n-avem nevoie să vină te miri cine și să ne arate ce știm deja. Zice mai departe: ”… cu care se confruntă seniorii din județ”. Deci: seniori înseamnă ăi bătrîni, cum se zice în popor, adică în limba poporului, nu în aia de lemn. Seniori, poate știți de la fotbal, e cam penultima grupă de vîrstă, că începe cu copiii, apoi vin juniorii, tineretul, seniorii și gata! Adică gata cu cariera, că voi, Doamne ferește!, ați fi în stare să spuneți că noi, Instituția Prefectului, am spus că seniorii mai au nițel și se cară! Nu se cară nicăieri, că tot în citatul ăla scrie că ei, seniorii (atenție!, chiar și la fotbal mai urmează o categorie: old boys, dar nu v-o zic, fiindcă ați fi în stare să ziceți, într-un fel de traducere, că Prefectul îi face ”boi bătrîni”!), vor facilitarea accesului la servicii sociale și medicale, deci e clar că nu se duc nicăieri, că nu-i primește!

De final, avem și noi o întrebare: mă, voi ăștia de la Jupânu`, n-oți fi chineji? Că ăia văd peste tot doar lemn, că pînă și anul ăsta cică e al Șarpelui (cu limba?) de Lemn.

Prefect Andronachi Traian,

oare ce-o mai apărea de lemn peste un an?