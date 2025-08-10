Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Bobby (pentru prieteni, deci nu și pentru dvs., pentru care voi fi mereu doar ”Dl. Subprimar” al municipiului Suceava) Cușnir, mă declar direct lezat de conținutul infamului articol din rubrica ”Jupân de Pardon” din ultimul număr al Jupânului, întrucît acolo faceți vorbire despre plata parcării la Hotelul Bucovina de către un presupus șofer din Piatra Neamț care a oprit acolo pentru a-și alimenta automobilul electric. Nu văd care-i legătura cu Primăria și cu Consiliul Local, chiar dacă eu, prin suma de calități personale și oficiale pe care le dețin, sînt și, și. Adică și consilier local, și subprimar, situație în care mă simt dublu lezat.

Ca să n-o mai lungim, tare sînt convins că aici e mîna obraznicului ăluia de redactor al vostru, Popovici, care a îndrăznit să-mi perturbe audiția la Festivalul de Blues cu pretențiile lui de cerșetor (ca voi toți din presă, de altfel!) cum că ziariștii nu tre` să plătească parcarea, fiindcă fostul CL și fostul primar de tristă amintire, Lungu, au hotărît că ziariștii nu plătesc parcarea. Păi, noi, ăștia care vrem să punem ordine în oraș, nu tre` să dăm exemplu, aruncînd la coș hotărîrea aia a CL, și să-i amendăm pe infractorii ca Popovici ăsta care numai după mocăngeală umblă? Nu tre` să asigurăm bugetul urbei din amenzi pentru parcare? Tare cred că și ăla inventat de voi, din Piatra Neamț, era tot f`un ziarist, fiindcă numai ăștia ca voi fac gălăgie, ăilalți plătesc ca pro…, pardon, ca oamenii civilizați, și tac. Ba mai fac gît și ăia de le-am dărîmat garajele și care nu au luat, ca mine, cîteva mii de euro despăgubiri. Păi, la ce garaj aveam eu, făcea 100.000! Așa că ăia care n-au primit nici un leu or fi avut niște șandramale de doi bani. Așa că virgulă cînd scrieți, mai întîi documentați-vă.

Și da, cînd am să revin pe postul de benzinar fruntaș la Petrom (cel tîrziu peste 3 ani, poate și mai curînd), o să pun taxă de parcare și acolo pentru ai` care alimentează, că doar n-o fi Bobby Cușnir mai fraier ca parcarea de la Bucovina.

Subprimar Bobby Cușnir,

visînd să dea amenzi și morților din cimitir