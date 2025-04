Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, consilieri locali ai Municipiului Suceava (nu spunem din ce partide, dar e de la sine înțeles că reprezentăm actuala Opoziție, adică viitoarea majoritate parlamentară de după alegerile prezidențiale urmate de referendum, de vot în Parlament și de declanșarea alegerilor anticipate, proces care presupunem că se va încheia înainte de alegerile generale din noiembrie 2028, adică prin octombrie!) ne declarăm mirarea și chiar consternarea în legătură cu conținutul unui articolaș din pagina 4 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Barba ursului din pădure”. Am aflat de acolo, aproape uluiți, că primarul în exercițiu ne-ar fi îndemnat pe noi, consilierii locali, să mergem în Parcul Pișote (sau cum s-o numi el…). Ca să ce? Cică virgulă ca să vedem ”ce lucruri deosebite se fac cu banii municipalității”, adică ”alt stil de a aborda vegetația de acolo”. Mai jupânilor, cine are probleme: voi sau primarul vostru? Păi, în primul rînd, banii ăia îi aprobăm noi, consilierii, primarul fiind doar executantul hotărîrilor noastre, iar asta înseamnă că noi îl putem trimite pe el să vadă ce mai e pe la Pișote (sau cum i-o zice…). Și care vegetație? Păi, îl citați tot pe alesu`, care cică ar fi spus ceva despre ”nasul țiganului” și ”talpa cucului”, ceea ce, să ne fie iertat, dicționarele botanice normale nu includ. Poate doar alea editate la Coțușca, unde printre … găinii și … țigăncii or crește și d-astea. Singura apropiere de elucubrațiile voastre/lui e aia cu, pardon, cucu`! Adică există ”ciuboțica cucului”, nu ”talpa cucului”… că asta o fi crescînd doar pe la Talpa lu` Cozmîncă, de pe lîngă Coțușca. Așa că mai ușor cu botanica pe scări! Cît privește iarba care cică ar înlocui plantele astea inexistente în cărți, aici da: și noi credem că mirosul de urină din iarbă e cu totul altul decît al urinei de pe ”talpa cucului”. Apropo: dar niște w.c.-uri cinstite, cu apă curentă, nu-i trece distinsului prin cap să construiască și la baza potecii, și colo sus, lîngă coama calului din vîrfu` dealului?

Niște consilieri locali suceveni, așteptînd la Pișote să crească iarba ca-n Areni