Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, arbori decorativi de pe toată întinderea municipiului Suceava, ne exprimăm întreaga uimire, dar și deplina satisfacție că am devenit subiect de presă, după ce, așa cum bine ați subliniat și dumneavoastră în articolul „Administrația democratică”, din pagina 2 a ultimului număr al Jupânului, deveniserăm și parteneri de dialog pentru onor comisia din Primăria Suceava care are acum (dovada sîntem chiar noi!) cea mai mîndră-n toate cele conducere, votată cu maximă responsabilitate de locuitorii municipiului și care acum sînt fericiți să constate (împreună cu noi, desigur!) că virgula cînd au votat au știut că le va fi mai bine și la vară cald. Ce „la vară”, că deja s-a făcut aproape vară din ianuarie, ceea ce dovedește că iar virgulă conducerea primăriei s-a suflecat (pîn` la brîu!) și a pus deja mîna pe treabă (cum se zice în popor!). Așadar, da!, noi, copacii, am fost consultați de respectiva comisie și ne-am declarat deplinul acord cu privire la îngrădirea puieților nou plantați cu niște monumente de fier care fac să intre-n pămînt/asfalt de rușine amărîții ăia de „sofronei”, care sînt ca niște viermișori pe lîngă monumentele din fier ridicate de domnul primar cel nou. Mai avem însă și o propunere: dacă tot s-a descoperit filonul ăla inepuizabil de fier, odată începutul făcut cu puieții, să se continue treaba și în jurul nostru, al celor bătrîni, să se planteze monumente d-astea de fier încă mai mari și mai mîndre, că doar n-o fi înnebunit DNA-ul să întrebe ce mama dracului se întîmplă! Nu poate fi nicio deturnare de fonduri și niciun fel de abuz, ci doar o dragoste nemărginită față de noi, copacii tineri și bătrîni. De fapt, e clar că virgula cînd s-au comandat fierătaniile, ele s-au cumpărat din economiile făcute la artificiile de Anul Nou și la meniurile de Revelion pentru lăutarii ăia, Nightlosers, de-au cîntat în centru și-au mîncat din ce și-au adus în pungi de acasă. Asta da economie, asta da conducere! Iar dacă rezultatele cu îngrădirea vor fi cele estimate, propunem ca la anu` să se pună fierătanii d-alea și în jurul fiecărei floricele și a fiecărui fir de iarbă, sub deviza: „Punem fier la flori, copii / Că și ele este vii!”.

C-așa cresc pomii cei tineri, de sîmbătă pînă vineri!