Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, Înaltpreasfinția Mea Calinic, îmi declar consternarea în legătură cu abundența de articole și de fotografii cu care mă ”onorați” în paginile complet neonorabile ale publicației dumneavoastră, iar această replică pe care vă somez să o publicați neîntîrziat nu vă va scuti (aș fi scris ”exonera”, dar sînt convins că virgulă cînd dați peste cuvinte din astea mai academice, mai intelectuale, nu le pricepeți, că doar peluza în care ați fost crescuți și educați nu ține loc de cartea care vă lipsește) de eventuale chemări în instanță și cu siguranță de un șir interminabil de afurisenii pe care le meritați pe deplin.

Așadar, în ultimul număr al infamei publicații Jupânu`, mijlocul paginii 1 are drept generic titlul ”La Arhiepiscopie se face politichie cu gîndul la mitropolie. Mitropoliticul Calinic”, pentru ca mai jos, sub fotografia tot cu mine, să mai figurez într-un titlu: ”Catedrala Sucevei nu este gata nici după 34 de ani, însă Înaltul Calinic vrea să se apuce de alta”. Problema e că derutați lumea, cititorii, adică enoriașii, care n-or să mai înțeleagă ce vreau să fac. Păi sigur că vreau mitropolie, că se înrudește cu ”mitropolit”, că dacă era să fie catedrală, n-aveam cuvînt pentru funcție, că doar nu există ”catedralit”! Iar ăia de s-au apucat să facă virgulă Catedrala acu` 34 de ani și n-au terminat-o nici pînă acum, or să aibă un șoc văzînd că iar virgulă Catedrala cea nouă, pe care am s-o fac eu, va fi gata într-o clipă, că cică nepalezii, și pakistanezii, și bangladeshiștii lu` Trutzi, după ce termină Avanera, doar n-or să treacă în șomaj! Îi mutăm direct pe șantierul nostru, îi creștinăm într-o clipită, ca să nu ne iasă vorbe, și ne pregătim de vernisaj…, asta… de sfințire!

IPS Calinic, construind Mitropolia, nu un biet butic