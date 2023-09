Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul George (aici mă adresez prietenilor, adică virgulă celor care, se știe, au dreptul să-mi spună astfel, însă dv. neîncadrîndu-vă în categoria asta, trebuie să scrieți și să pronunțați „Gheorghe”, din motive pe care n-are rost să le mai detaliem încă o dată) Flutur, uneori stau și mă întreb cărei categorii de oameni îi aparțineți: celei a celor fără obraz sau, dimpotrivă, celei a ălora cu obrazul foarte gros! Vorba clasicului: „Din această dilemă nu puteți ieși!” (că doar nu numai voi l-oți fi citit pe Caragiale!). Neobrăzarea voastră se reflectă cum nu se poate mai limpede în ultimul număr al Jupânului în articolul „Suceava face autostopul”, din pagina 2, în care cu cîtă minte aveți faceți mișto de întîlnirea mea cu iubiții noștri frați din Diaspora, unde am spus că lansez proiectul „Suceava la autostradă”. Da` ce ați fi vrut să lansez: „Suceava la Aeroportul Salcea”? Păi acolo e deja, de mult, dovadă Lumina Sfîntă pe care acolo am adus-o eu însumi de la Ierusalim, dacă nu v-a lăsat memoria… Păi, cînd Dolhasca o să fie la autostradă, cum să nu năvălească din Iași toți cei dornici de un ban cîștigat cinstit: o juma` de oră de navetă, apoi programul de muncă la vreo multinațională, poate chiar la Mercedes, la Apple, la Boeing etc., că virgulă cînd s-o auzi în lumea largă că acolo e autostradă cu 16 benzi pe sens (cuuummm?, numai două!?, mă rog, dacă are și d-aia de urgență e ca iarăși virgulă cînd ar avea 3!) vor năvăli toți, o să vedeți, dacă dă Domnul să trăiți vreo 400 de ani. Cît privește autostrada ailaltă, a Unirii, adică Iași – Tîrgu Mureș, aia e a Unirii cu Europa, și de fapt cu planeta-ntreagă, că pînă o facem noi pe asta, fac americanii un pod peste Atlantic pînă în Anglia!

Preș. CJ George Flutur, cu autostrăzi vreau să vă înconjur