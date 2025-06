Domnilor Jupâni,

Subsemnatul, fostul deputatul Dumitrul Mihalescul și mereul consulul onorificul al Republicii Coreea aia bună (adică de Sud) în Republica România (de toate punctele cardinale), mă declar mai întîi nedumerit și abia apoi revoltat de conținutul perfid, insinuant și chiar denigrator al articolului publicat pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Hopa Mitică Mihalescul”, și vă somez să publicați această replică, premergătoare plîngerii penale pe care am s-o depun ”in no time” (cum zic englejii și doamna Anamaria Gavrilă, iar dacă nu-nțelegeți, n-am ce vă face, puneți mînurile pe cărți, fiindcă la noi, diplomații onorifici, engleza e o a doua natură – iar la mine chiar prima -, că mă și-ntreb dacă distinsa doamnă Gavrilă n-o fi și dînsa consul onorific al vreunui Vanuatu, Palau sau Nauru), fiindcă nu puteți să vă bateți la nesfîrșit joc de noi, politicienii și diplomații onorifici, fără nici un fel de consecințe. Fiindcă virgulă cum spuneam, nici n-am înțeles mare lucru din articolul în cauză, rămîn cu impresia că dumneavoastră nici n-ați înțeles cum stă treaba cu liberalismul volant sau mobil, de care sîntem animați toți liberalii veritabili. Așa că iar virgulă cînd un domn primar de Rădăuți derapează puțin de la linia să spunem ”clasică” a liberalismului și susține alt candidat decît cel acreditat, nu-i problemă, devine automat un liberal volant, mai ales dacă acela chiar cîștigă. În fond, se știe prea bine că în orice om zace nițel liberalism, așa că să știți că, după mine, și Dan, și Loghin, și subsemnatul sîntem liberali. Chiar am putea înființa, fiecare dintre noi, cîte un PL. Ce, ați uitat cum în anii `90 erau vreo patru sau cinci Partide Liberale? Și era loc pentru toate. Uite, eu chiar am găsit și nume pentru un partid care să îmbine liberalismul cu propriile noastre nume, cum era și ULB (Uniunea Liberală Brătianu, mai țineți minte?). PLD (fără nici o legătură cu fostul PL-D), PLL și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, PLM – Partidul Liberal Mihalescul.

Consul liberal și onorific Mihalescul, visînd la un partid pe care să îl crescu-l