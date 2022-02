Domnilor Jupâni

Noi, reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane (cum adică n-ați știut că există așa o instituție!?), ne declarăm profund și neplăcut surprinși de apariția articolului „Mingile din munții Bucovinei”, în care luați cumva în bășcălie recent încheiatul (după cît de urît scrieți, s-ar putea deduce că e descheiatul!) parteneriat dintre instituția noastră (despre care acum știți că există!) și Federația Română de Oină (cum adică n-ați știut că există asemenea Federație!?).

Dacă n-ați priceput cum stau lucrurile, citiți cu atenție replica noastră și poate or să vă vină mințile la cap. Așadar: n-a zis însuși lumina neamului românesc, farul nostru călăuzitor (măcar conform înălțimii…), că tot românul trebuie să joace golf? Noi bănuim însă că a fost o ușoară confuzie, o greșeală de traducere strecurată în neuronul domniei sale (era să aibă doi, dar, citez chiar din domnia sa: „Ghi-ni-oooon!”), întocmai ca atunci cînd în loc de „are sens” (cum se zice în română) domnia sa spune „face sens”, cum s-o fi spunînd în săsească. Așa că, vrînd să zică oină, i-a ieșit pe gură „golf”, poate și sub influența săsălăilor de la Volkswagen, care nu s-au învrednicit să facă decît VW Golf, nu și VW Oină, care sigur ar avea vînzări record în România, dacă nu în varianta alimentat electric, atunci sigur în aia cu lemne. Cît privește aserțiunea dv. cum că oina nu e practicată de nimeni, e clar că sînteți dezinformați. Cum nu-l practică, dacă există și Federația de Oină? Avem informații chiar că e practicat în numeroase alte țări, precum Italia, Spania, Germania, Irlanda, în general acolo unde sînt români, așa că ne gîndim să propunem CIO să introducă oina și la Jocurile Olimpice. Poate am mai lua și noi o medalie, ba chiar tot podiumul, dacă ăilalți n-or avea nici federații, deci nu vor putea să se înscrie, așa că mergem noi cu trei echipe.

Trăiască oina, visul de aur al sportului românesc!

Agenția Națională a Zonei Montane, umplînd cu medalii mai multe camioane…