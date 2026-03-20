Doar atribuțiile, fără apucături

Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a emis ordinul de suspendare temporară din funcție a primarului comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, care este acuzat de fosta iubită și de fiica acesteia că le-ar fi agresat fizic și le-ar fi sechestrat. Pe 26 februarie, primarul Radu Reziuc a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, Radu Reziuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 26 de zile. Atribuțiile primarului au fost preluate de viceprimărița comunei, Lidia Prisacariu.

Cum este vorba despre o doamnă, sînt zero șanse ca doamna Prisacariu să preia și apucăturile domnului Reziuc.

MiTocul de bătaie