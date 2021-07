Director nou, așteptări mari

”Speranțele sînt că va fi o schimbare importantă, speranțele celor de acolo (Spitalul Județean Suceava – n.r.), pentru că e vorba de directorul medical, cel care-i practic interfața între management, instituția tutelară care este Consiliul Județean și personalul medical, pe de o parte, și pacienți, de cealaltă parte. Este un medic care are activitate didactică și activitate cu pacienții, Dimitrie Siriopol, am vorbit cu el la telefon, nu față în față. El de la el are așteptări mari. Vom vedea cum va reuși să le împace, pentru că îmi spunea că își dorește să-și păstreze și activitatea profesională, este nefrolog și dorește să aibă consultații în continuare două-trei ore pe zi, ceea ce ultimii doi directori medicali nu au reușit, erau și chirurgi, să ajungă în sala de operații. Are activitate didactică și la universitate, e tînăr, are 37-38 de ani, multă energie și elan. El a venit anul trecut în august de la Iași”. Dana Humoreanu de la ”Monitorul de Suceava”, jurnalistă care se ocupă de zona medicală.