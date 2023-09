Din Vatra Dornei a rămas doar cazinoul

„Municipiul Vatra Dornei arată mai rău ca anul trecut deoarece sînt lucrări care merg foarte greu și tot centrul este răscolit complet. Eu am stat o săptămînă și nu am văzut mai nimic activitate pe șantiere. Apoi, parcul cîndva celebru în România se degradează de la an la an. Eu am fost trei ani la rînd și mă mir că am reușit să filmez două veverițe într-o săptămînă. Era celebrul parc cu veverițe. Brazi falnici au fost tăiați în parc. Poate unii erau bolnavi, însă nu s-a pus nimic în loc. Sînt locuri goale. Înainte, Vatra Dornei era recunoscută ca o stațiune balneară, turistică sau pentru sporturi de iarnă. Celebrul pavilion central făcut de Franz Joseph și unde veneau oamenii mai cu bani la băi, o clădire monument istoric, este închiriată de domnul actual primar (n.r. – Ilie Boncheș) la metru pătrat. Sînt acolo tot felul de firme. Nu se poate așa ceva. Singura clădire falnică este vechiul cazino care a fost luat de Fondul Bisericesc. Pe-afară este terminat și acum se lucrează înăuntru. Sper ca pînă anul viitor să se termine lucrările de pe șantierele din stațiune. Eu speranțe am”. Medicul chirurg Sorin Hîncu, preșdinte al Colegiului Medicilor Suceava.