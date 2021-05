Din Israel în SUA și de la Bruxelles la Botoșana

”David Saranga e născut în 1962 și 4 ani a fost ofițer în aviația israeliană. Este un ambasador puțin atipic și cred că în România e cel mai activ și cel mai popular reprezentant al tuturor misiunilor diplomatice. Și pentru Israel este un ambasador foarte activ, fiindcă David Saranga are și calificarea necesară. A fost consilierul președintelui Israelului pe probleme de presă, a fost consul în Statele Unite, responsabil cu imaginea Israelului în SUA și relația cu mass- media. Apoi, a fost la Bruxelles. Este pe treaba lui cu ceea ce înseamnă relația cu presa și relațiile publice, imagine, cu tot ceea ce înseamnă promovare. Nu are rădăcini românești. Tatăl lui a emigrat în Israel din Turcia. În schimb, acum, cînd a venit în România, a postat fotografiile de la Botoșana și a spus că este în Bucovina, iar soacra lui i-a zis că și părinții ei erau la origine tot din Bucovina, din Cernăuți. Atunci a ajuns la concluzia că fiul lui are o optime sînge românesc, deci, că e român. David Saranga vorbește foarte bine românește. A mai fost în România în anii `90, cînd a stat un an. Atunci a învățat românește foarte bine. Faptul că vorbește foarte bine limba țării a fost și unul din motivele care au determinat alegerea lui pentru a veni ambasador în România. Trimițînd un ambasador hipercalificat în domeniul comunicării și al imaginii se observă și importanța pe care o are România pentru Israel. Cred că perioada petrecută de ambasador în Bucovina va însemna destul de mult cel puțin în domeniul turismului. Dar el este interesat și de agricultură, și de IT, și de sectorul medical, adică de domenii în care Israelul excelează, și Suceava ar putea să fie o destinație pentru afaceri”. Dana Humoreanu, jurnalistă la Monitorul de Suceava, despre David Saranga, ambasadorul Israelului la București, care a fost de curînd în vizită în județul Suceava.