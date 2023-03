Determinarea aduce calificare

„Eu îmi amintesc de experiența mea la Olimpiada de limba franceză. Îmi amintesc faptul că în clasa a IX-a, cînd am participat, nici măcar nu am reușit să trec de etapa pe școală. Însă, am fost atît de determinată încît peste vară am citit, am învățat și am scris nenumărate eseuri, iar într-a X-a m-am calificat la etapa națională cu cea mai mare notă din concurs. Aveam 9,50 și după mine era un 8,20. Apoi, într-a XI-a m-am calificat cu 9,60 și într-a XII-a cu 9,70. A fost o experiență interesantă”. Profesoara de franceză Mariana Ciupu, inspector pentru limbi moderne în cadrul IȘJ Suceava, în contextul în care a vorbit despre elevii suceveni care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele de limbi romanice și s-au calificat la fazele naționale.