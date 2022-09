De la un radio la Suceava, la două radiouri din București

„Radio Top este primul post de radio la care eu am avut vreodată emisiune. Acum am emisiune de jazz la Radio România Muzical, marți de la ora 20.00, Jazzy Hour, și Blues Drop la Rock FM, tot marți, de la ora 19.00. Nu am invitați. Ideea este ca la jazz să prezint tot ce-i bun în anul în curs. Sîntem în 2022, prezint cele mai bune albume apărute în lume în jazz-ul din anul ăsta. Noutăți cum ar veni. La blues e o emisiune în care pe lîngă istorie, povești, termeni, tot felul de personaje, albume importante, prezint artiști noi care apar, scot chestii bune și vin și pe la noi. Sînt festivaluri unde deja avem nume importante din blues care ne vizitează. Vin artiști premiați cu Grammy, cu Blues Music Awards. Pe lîngă emisiune, eu am scos cu Nicu Patoi un album care se cheamă Blue Drops. Este un omagiu pe care eu cu Nicu l-am adus muzicii blues. Sînt piese diferite, făcute într-un tonus mai vioi. E un disc care nu s-a mai făcut la noi, de care sînt foarte mulțumit și chiar mă gîndesc că ar fi absolut normal să-l lansăm și la Suceava, la un moment dat. Poate chiar anul acesta, cu o discuție în prealabil, pentru că mi se pare foarte potrivit fostul Cinematograf <Modern>, actualul sediu al Teatrului <Matei Vișniec>. Am cîntat acolo cu Mariano Castro și mi se pare un loc foarte potrivit pentru așa ceva”. Berti Barbera. Foto: Pagina de Facebook a artistului.