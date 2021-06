De la Golăiești la Viena. Și apoi la Suceava

„M-am antrenat pentru cercetare în Universitatea de Medicină și în doctoratul pe care l-am făcut la Universitatea din Kentucky. Nu am cetățenie americană. În schimb, am green card și pot să mă duc absolut oricînd în Statele Unite, însă am renunțat și îmi este mult mai bine. Am ales să vin în Suceava, să pun umărul la reconstrucție, pentru că îmi este mult mai bine și mai frumos să fiu alături de mama mea. Ușa îmi este deschisă oricînd. Oricînd îmi trimit CV-ul la o universitate de cercetare, cu toate că nu mai sînt la prima tinerețe, pot să găsesc un post de cercetător într-un laborator fără nici un fel de problemă. Am avut și o bursă de excelență Marie Curie la Viena, care se obține foarte greu. Doar 3-4% din cei care aplică pentru acest grant de cercetare îl și obțin la nivelul Uniunii Europene. După grantul de excelență a fost și unul de întoarcere. De obicei, cine are asemenea studii găsește un post destul de ușor. Grantul de la Universitatea de Medicină din Viena a fost pe doi ani și suma a fost de 380.000 de euro din partea Uniunii Europene. Mie mi s-a plătit salariul de cercetător, care e mult mai generos decît în România, și mi s-au dat și niște bani de cercetare, să-mi desfășor cercetarea efectivă. Pe de altă parte, la începuturile carierei am dorit să devin psihiatru. N-am reușit asta în urma rezidențiatului de acum 20 și ceva de ani, întrucît examenul s-a anulat din cauza unui scandal. N-am mai vrut să particip la alt rezidențiat în psihiatrie și m-am dus direct la țară. Am făcut un an de apostolat în comuna Golăiești, din județul Iași. Mi-a prins extrem de bine și am făcut și vaccinări. Acolo se vaccina toată lumea. Nu exista cineva să refuze. De-abia așteptau oamenii să venim, să le vaccinăm copiii. Mergeam cu căruța, mergeam cu sania și nu exista copil lăsat în urmă. În momentul respectiv, oamenii nu aveau Facebook, nu aveau internet, dar știau că vaccinul face bine. Nu au existat cazuri în care să avem reacții adverse severe. Eu n-am auzit pe parcursul anilor în care am stat la Iași să moară copii după vaccinare. Dimpotrivă, cei bătrîni, care au văzut în jurul lor oameni cu sechele de poliomielită știu ce înseamnă diferența dintre a fi vaccinat și a nu fi vaccinat și aproape de a reuși să eradichezi o boală”. Radu Ciornei, medic-cercetător în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, și deputat USR-PLUS de Suceava.