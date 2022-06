Dacă ai răbdare îți vezi visul împlinit. Visul american

”Tu ești sănătos la cap?”. ”Da. De ce?”

”Hai să ne întoarcem puțin în timp și să le spunem ascultătorilor noștri despre cum a pornit toată această nebunie. În 21 ianuarie 2019, fiind la muncă cu colegul meu Alex Cioleva, am citit un articol și am aflat că la Salonul Auto de la Los Angeles, în octombrie 2018, a fost lansat un prim prototip de camionetă electrică din lume și anume Rivian. Am citit acel articol mai în detaliu și m-a intrigat ideea de a face o mașină de la zero pentru a merge prin munți, off-road cum e termenul respectiv. Să faci o asemenea mașină electrică înseamnă să fii un pic mai atent la detalii, și s-a dovedit a fi adevărată intuiția mea: produsul l-am testat acum, dar m-am uitat și la echipa din spatele proiectului. Ei, și fondatorul Rivian este doctorand în mecanică la celebra Universitate MIT, care este numărul 1 în lume din punctul meu de vedere, și colectivul de oamenii din jurul acestui proiect, am zis că se coace ceva și vreau această mașină, trebuie să o am și să fac turul Americii. Colegul meu Alex mi-a zis: <Tu ești sănătos la cap?>. <Da. De ce?>. <Păi este un prototip, nu știi nimic>. <Eu cred în idee>”.

O amînare nu vine niciodată singură

”Am făcut înscrierea, am depus o mie de dolari. Și bineînțeles a trecut timpul, un an, doi ani. Inițial trebuia să fac acest tur împreună cu George Buhnici, cel care a fost la Pro TV, și o studentă pe numele ei Claudia Gîdea, care făcea practică la Radio România Actualități. Știindu-i pe amîndoi, vă provoc: <Haideți să facem turul Americii pe unde vreți voi, noi mergem și vedem America din punctul vostru de vedere și din punctul meu de vedere, cu o camionetă electrică>. A început nebunia cu Covid 19 în martie 2020 și totul s-a amînat. Rivian a zis că în luna iunie 2021 vor începe să facă primele livrări. Mașina mea este cu numărul 1.800 ca și producție și livrare. Anul trecut am vorbit cu George Buhnici și cu părinții Claudiei și trebuia în iunie, cel tîrziu în iulie 2021 să mergem, conform celor spuse de Rivian. Din cauză că au avut probleme cu aprovizionarea totul s-a amînat pentru septembrie 2021, apoi pentru decembrie 2021. Apoi au venit cu perioada martie-aprilie 2022 pentru primii 50 de mii de clienți. Eu am primit un email de la ei că voi primi mașina în martie-aprilie 2022.

Cînd eram în vacanță în Florida cu familia (21-24 martie), am fost abordat de cei de la Rivian și vreau să spun că în trei zile s-a discutat și rezolvat toate problemele. Pe 26 martie am ridicat mașina de la uzina din Normal Illinois cu 26 de mile la kilometraj. Următorul pas a fost să fac turul Americii, am discutat cu șefii mei și am ajuns la un compromis să îl fac în perioada asta”.

În sfîrșit, la drum

”Am plecat vineri la unu noaptea pe data de 13 mai și am ajuns astăzi după 250 și ceva de ore, 10 zile și jumătate. Și am făcut 7.700 de mile. Prima etapă a fost Indianapolis – New York, am ajuns vineri la 17.30 -18.00 în Brooklyn, la service-ul lor, apoi am mers în Miami (Key West), apoi am venit spre nord, am făcut stînga spre Texas, după care New Mexico, California (la Pacific) și de acolo am venit spre casă (Florin locuiește în Indianapolis – n.r.). Nu cred că am depășit 1.000 de dolari pe cele 7.700 de mile. Și am avut 38 de alimentări. În aceste 10 zile am dormit trei nopți la hotel, Florida, San Antonio, Irvine – California, și restul în mașină. Foarte puțin la Miami am vizitat”.

Un singur drum, patru anotimpuri și o mare mulțumire sufletească

”Am prins toate anotimpurile. Miami 32-34 de grade, Texas undeva la 36-38 de grade și în Colorado am prins zăpadă unde erau -5 grade și era viscol. Am o mulțumire sufletească foarte mare, pentru că toată tură asta le-o dedic nepoților mei și cercetașilor suceveni, în ideea că am învățat foarte multe din viața asta și din experiența americană, că dacă ai răbdare și îți urmezi visul, că dacă te ții de el într-o formă sau alta se realizează pînă la urmă. Sînt foarte bucuros sufletește și sînt foarte mulțumit, am o liniște sufletească extraordinară că am dus la bun sfîrșit acest proiect”. Florin Senciuc, un sucevean care în tinerețe a fost cercetaș și care de 20 de ani s-a stabilit în SUA, la finalul turului SUA făcut cu o mașină electrică marca Rivian.