Cumpărături de teama așteptatelor scumpiri

”Vreau să-ți spun că lumea, muritorul de rînd, omul de rînd, inclusiv subsemnatul, începem să facem cumpărăturile pe care le-am mai amînat un pic ca să nu se intre cu taxele vamale. Am să dau exemplul meu personal, pentru că nu am avut altă variantă decît să cumpărăm ceva care noi am amînat, așa, un pic, nu a prezentat cine știe ce urgență. Tocmai mi-a venit ieri pachetul. Am cumpărat un sistem de supraveghere video fără cablu, wireless, care se conectează la router-ul pe care îl am în cameră și două camere de înaltă performanță, chinezești. Am cumpărat de pe Amazon. M-a costat 199 dolari plus taxe de vreo 11 dolari, dacă nu mă înșel. Păi, imaginează-ți cu 154% cît este la ora actuală, da? Păi, atunci nu mai iau nimic. Ca să nu mai spun… Eu am de săptămîna trecută probleme cu telefonul de serviciu. Nu mai pot să fac FaceTime în mod normal. Trebuie să improvizez. Am vorbit cu șeful, șeful a zis, da, o rezolvăm. Vreau să-ți spun că de săptămîna trecută, de cînd vorbeam cu el și cînd îi spuneam de chestia asta, pînă acum cînd vorbim noi, Apple-ul, da?, deci compania Apple a adus peste 600 de tone de telefoane iPhone din India, din China. Au venit, dacă nu mă înșel, cinci sau șase avioane și au aterizat aici, că au fost aduse cu FedEx, au aterizat aici, în Indianapolis, dacă nu mă înșel, pentru că este hub-ul cel mai mare al FedEx. Au adus așa de multe tocmai ca să evite taxele alea care intrau în vigoare săptămîna trecută, pe 4, pe 5 aprilie. Și chestia asta poate fi verificată pe Google sau din diferite surse, agenții de știri, pentru că a fost extraordinar de rapid făcută mișcarea asta. Niciodată Apple nu au făcut așa ceva. Ca să evite taxele astea. Iar chiar acum am în fața mea Wall Street Journal de marți, aprilie 8, în care apare la secțiunea Business și Finanțe cît costă un telefon, cel mai scump telefon la Apple. De exemplu, un iPhone 16Pro, el costă cînd este făcut, costul de producție este de 549 de dolari și 73 de cenți. Și este defalcat aici, procesorul vine din Taiwan la 90 de dolari și 85 de cenți, ecranul vine din Coreea de Sud la 38 de dolari, bateria din China, mă rog, toate astea costă, am zis, 549 de dolari și 73 de cenți. Cu noile tarife se mai adaugă 296 de dolari și 86 de cenți.

(Donald Trump a zis că vrea să introducă aceste tarife pentru a forța firmele să facă produsele în Statele Unite. Companiile au început să-și relocheze fabricile, se dau anunțuri de angajare?)

Nu, încă nu. Vreau să-ți spun că acum toată lumea asta, antreprenori, companiile mai mari, cu toții stau în expectativă pentru că, efectiv, nu știu exact la ce să se aștepte. Există o incertitudine pe piața asta, în zona asta, a marilor corporații și a celor mai de zonă mijlocie. Ei nu au certitudinea variantei finale. Vorbeam de Apple, de iPhone, de ce nu se poate face un iPhone în Statele Unite. Noi am vorbit săptămîna trecută, ți-am spus… Unul din motivele pe care le-a spus Tim Cook e că nu au oamenii, inginerii respectivi care să facă așa ceva, nu mai spunem de mașinării, de altceva. Dar, de exemplu, ca să vii să faci în domeniul auto, ca să deschizi aici o uzină, să deschizi de la zero pînă la a pune pe linia de producție să fabrici și să scoți produsul final, păi îți ia cel puțin trei-patru ani în varianta cea mai optimistă, pentru că durează foarte mult. Unde găsești zona să construiești, adică statul respectiv, dacă îți convine ție ca și companie, ce avantaje îți dă statul, pentru că aici există cultura asta, statul respectiv, și aici îți dau de exemplu statul Indiana. În statul Indiana există Subaru, există Toyota… De exemplu, nu plătești taxă, impozitul pe teren sau așa ceva timp de 10 ani. Și îți mai dăm noi, de exemplu, încă vreo, să zicem, 100 de milioane de dolari timp de doi ani de zi ca să pregătești lumea din zona respectivă. Ai facilități fiscale. Există un pachet întreg care e pe treaba asta. Aș mai da un exemplu cu Rivianul, pe care eu îl cunosc personal. În statul Georgia li s-au oferit pînă la un miliard de dolari, dacă nu undeva un pic mai mult, din partea statului Georgia, numai ca să vină să facă acolo a doua uzină. Statul Illinois a mai pompat iarăși sute de milioane de dolari ca să-și extindă uzina din Illinois pentru generația a doua de Rivian, care va veni la anul. Deci, cu alte cuvinte, nu există o continuitate în politica economică la momentul actual din partea statului federal al Statelor Unite. Deci administrația Trump nu le oferă acum o garanție investitorilor. <Da, domnule, veniți aici pentru că aveți chestia asta>. Ei spun la nivel declarativ: <Da, o să fie bine. Veniți construiți la noi>. Păi, cînd era Biden și s-a început construcția la o uzină foarte mare, undeva în zona Phoenix, Arizona, pentru a se construi cipuri și chestii de microelectronică, vreau să spun că au adus cei din Taiwan muncitori din Taiwan ca să lucreze acolo pentru început, ca să ajute, pentru că nu aveau americani care aveau cunoștințele respective, cunoștințele tehnice”. Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii.