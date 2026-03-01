Cu mașina pe plajă și cu motocicleta în hotel

Suceveanul Forin Senciuc, stabilit de 25 de ani în SUA, a ajuns săptămîna trecută în Florida. El lucrează la o firmă de distribuție a aparaturii medicale.

”Daytona Beach este un oraș foarte interesant. Și am avut norocul să fiu de vreo două ori prezent acolo. De ce spun că e un oraș interesant? Este singurul oraș din Statele Unite în care tu, ca vizitator, ca turist, dacă vrei să mergi pe plajă, tu poți să intri legal cu mașina pe plajă. La ei se pare că plaja permite așa ceva. Eu am fost pe plajă cu mașina cu anii în urmă, în 2016, dacă nu mă înșel, și ca martor, dacă îmi permiți, este domnul profesor Iulian Dugan, de la Liceul cu Program Sportiv, cînd a venit și m-a ajutat să particip la campionatul național de handbal studențesc, iar după ce s-a terminat campionatul, am zis: <Hai să facem o tură pînă în Miami, ca să vizităm și noi un pic>. Ei, ne-am oprit în Daytona Beach și am intrat cu mașina pe plajă.

Vreau să spun că Daytona Beach este, cred, numărul 2 în Statele Unite ca arenă sportivă pentru motosport. Acum o săptămînă sau două s-a dat drumul la NASCAR. NASCAR-ul este sportul național american, motosportul național american. Sînt inițiale de la North American Stock Car. Adică, la origine a pornit competiția asta cu mașinile absolut normale, scoase de pe banda de producție și nemodificate. Bineînțeles, ulterior sportul a evoluat și au făcut modificările care au crezut că sînt necesare, dar revenind la competiție, a avut loc, acum o săptămînă sau două, Daytona 500. Ca o curiozitate, cîștigătoare a fost echipa la care are o bună parte din acțiuni celebrul Michael Jordan, legenda din baschetul american. Și chestia asta pentru ei e o treabă foarte faină, cum să zic eu, – ca eveniment sportiv este undeva, acolo, în primele trei, ca interes din Statele Unite.

Am stat într-un hotel chiar la plajă. Nu pot să-ți zic că era plin- plin. Acum două săptămîni am înțeles că era sold-out. Eu am prins în seara cînd am stat acolo o convenție, cred că era convenția statului Florida a unor bikeri. Era American Legion, așa se numește organizația respectivă. Bănuiesc că era formată în mare majoritate din veterani ai armatei americane, pentru că pe vestele lor la unul scria Marines, adică Infanteria Marină, la alții Air Force, tot așa. Și au venit cu soțiile lor. Și nu-ți spun de zgomotul motocicletelor Harley Davidson și toate alea. Eu ți-am trimis o fotografie cu o motocicletă unicat expusă, dar eu nu știu dacă motocicleta aia mergea mai mult de 30-40 de kilometri, pentru că la rezervorul pe care l-am văzut eu acolo…

(Dimineața la Daytona Beach erau 16 grade). După-amiază vreau să spun că eram deja în Orlando, și la ora aia în Orlando, care e la o distanță de o oră și 20 de minute de Daytona Beach, erau deja 22 de grade. Vreau să-ți spun că în Orlando era totul sold out. Și asta pentru că e sezonul la parcurile de distracție. În Orlando este Disney World, este Universal Studios, lumea vine… Plus că tot acolo în zonă, un pic mai jos de Daytona Beach, la vreo oră de mers cu mașina, este Cape Canaveral, unde cei de la NASA au lansările. Cînd am fost în Miami, Miami a fost punctul terminus pentru minitura asta a mea, vreau să-ți spun că erau 26-27 de grade și a trebuit să dau drumul la aer condiționat în mașină. Dar, da, Miami e mult mai la sud, e altă chestie acolo, nu văd zăpada decît în fotografii.

(Cazările sînt scumpe?) În Orlando, cea mai ieftină cazare am văzut că era la 250 de dolari pe noapte. Dar să știi că am văzut și la 600 de dolari camera”.